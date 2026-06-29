Le Japon va-t-il y parvenir ? La décision d’Ancelotti ravive un souvenir douloureux pour le Brésil

La sélection brésilienne a réactivé un souvenir indésirable en entrant dans l’histoire de la Coupe du monde avec la composition de départ la plus âgée de son histoire en phase à élimination directe, depuis les quarts de finale de 2006.

Selon les données de Squawka, l’âge moyen des joueurs brésiliens titulaires lors du match des huitièmes de finale contre le Japon était de 29 ans et 245 jours, une statistique qui évoque l’élimination douloureuse face à la France il y a vingt ans.

Le sélectionneur Carlo Ancelotti a aligné le onze suivant : Alisson – Danilo – Gabriel – Marquinhos – Douglas – Jemari – Casemiro – Paquetá – Ryan – Cunha – Vinícius Júnior.

Selon la même source, l’âge moyen de l’équipe brésilienne en 2006 face à la France était de 30 ans et 31 jours.

La Seleção avait alors été éliminée par les Bleus en quarts de finale, mettant fin à son parcours allemand avec un onze de départ composé de : le gardien Dida – Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos – Juninho Pernambucano, Gilberto Silva, Zé Roberto – Kaká, Ronaldinho – Ronaldo.

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