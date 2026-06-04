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Mart van Mourik

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Le Japon rencontre de gros problèmes dans sa préparation en vue du match de la Coupe du monde contre les Pays-Bas

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L'équipe nationale du Japon a de nouveau modifié son lieu d'entraînement durant sa préparation pour la Coupe du monde 2026. Les Nippons quittent le centre d'entraînement des Tigres UANL pour s'installer à El Barrial, l'infrastructure du CF Monterrey.

Selon plusieurs médias mexicains, cette décision fait suite à la dégradation de la pelouse du centre des Tigres, où le passage récent d’un gazon d’hiver à un gazon d’été, combiné aux conditions météorologiques, a altéré la qualité de l’entraînement.

Après un passage temporaire sur un campus universitaire, le groupe a donc opté pour El Barrial, l’un des plus grands centres d’entraînement du Mexique.

La sélection japonaise est attendue sur la pelouse jeudi après-midi, après accord avec le club de Monterrey dont les joueurs s’entraînent le matin. L’accès au centre durant le week-end reste à confirmer.

Les Japonais ont posé leurs valises dans l’État de Nuevo León le 2 juin, où autorités locales, supporters et personnel de l’hôtel les attendaient.

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La durée de ce séjour n’est pas encore fixée, mais le groupe doit s’envoler le 8 juin vers Nashville pour achever sa préparation.

Signalons que la Tunisie, également qualifiée pour la Coupe du monde, a choisi El Barrial comme camp de base permanent durant la compétition nord-américaine.

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