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L’entraîneur du Hertha Berlin, Stefan Leitl, a promis de se battre pour conserver le défenseur central Linus Gechter, 22 ans, face à l’intérêt grandissant du Borussia Dortmund. Dimanche, le leader de 2. Bundesliga a porté son avance en tête du classement à dix points grâce à une nette victoire 4-0 sur le terrain de l’Energie Cottbus, mais les discussions d’après-match ont surtout porté sur le contrat du défenseur, qui arrive à expiration.

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La situation contractuelle alimente les spéculations pour cet hiver

Leitl a rapidement écarté les rumeurs de départ concernant Gechter après que kicker a rapporté que Dortmund suivait le natif de Berlin . Son contrat expirant l’été prochain et aucune prolongation ne se profilant, le Hertha tient sa dernière occasion d’obtenir une indemnité pour ce défenseur mobile et à l’aise avec le ballon. Ces rumeurs sont apparues juste après que Gechter a contribué, en Lusace, au quatrième match sans encaisser de but de son équipe cette saison en deuxième division.

Leitl écarte tout scénario de départ

L’avenir de Gechter avait déjà fait l’objet de discussions durant l’été. En août, peu après que le Hertha a laissé Marten Winkler rejoindre le RSC Anderlecht, Leitl avait déclaré le défenseur « intransférable ». Interrogé sur les nouvelles rumeurs lors de sa conférence de presse après la victoire à Cottbus, l’entraîneur a assuré qu’il n’y avait eu aucun contact avec Dortmund et affirmé qu’il se « battrait » pour garder le jeune joueur si la direction du club envisageait de le vendre.

Refusant d’envisager le départ d’un titulaire important, Leitl a déclaré : « C’est une rumeur. Pourquoi laisserions-nous partir ce joueur ? Il n’existe aucun scénario dans lequel son départ créerait une situation gagnant-gagnant pour vous. »

Gechter concentré sur la course au titre

La forme impressionnante du Hertha en 2. Bundesliga a renforcé l’attention portée à ses défenseurs les plus en vue. Sa victoire à l’extérieur, conjuguée à la défaite 2-1 du FC Nuremberg face à l’Eintracht Braunschweig, lui donne une confortable avance de 10 points en tête du classement. Après la rencontre, Gechter a naturellement été interrogé sur l’intérêt du géant de l’élite en zone mixte.

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Tout en reconnaissant l’attrait de Dortmund, le joueur de 22 ans a souligné son attachement au club de sa ville natale auprès de Sky : « C’est un immense honneur pour moi qu’un si grand club s’intéresse à moi. Mais je suis ici. Je prends du plaisir à être Berlinois et en tête du classement. Nous avons dix points d’avance et cela donne encore plus envie de continuer. Je vis l’instant présent. »

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La réception du KSC, prochain test pour le leader

Le Hertha retrouvera l’Olympiastadion samedi prochain pour recevoir le KSC, avec l’objectif de conserver sa solide avance dans la course à la montée. Il sera essentiel que Gechter reste concentré si l’équipe de Leitl veut convertir ses 10 points d’avance en retour dans l’élite. En coulisses, les dirigeants du club doivent rapidement ouvrir des discussions pour prolonger son contrat, faute de quoi ils devront se préparer à des offres officielles cet hiver de Dortmund et d’autres prétendants.