Partager Suivez GOAL sur Google

Vainqueur du triplé avec Manchester United, Henning Berg retrouve jeudi la Juventus, un adversaire qu’il connaît bien sur la scène européenne, cette fois comme entraîneur d’Omonia. Il se réjouit de pouvoir mettre son équipe chypriote à l’épreuve à Turin. De son côté, Luciano Spalletti a prévenu ses joueurs qu’ils ne pouvaient pas prendre Omonia à la légère et a confirmé les titularisations de Jeff Ekhator et Andrea Cambiaso.

Publicité

Spalletti réclame de la concentration, Berg se réjouit de retrouver Turin

L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a appelé ses joueurs à se libérer de leur tension sans perdre leur concentration avant le match de Ligue Europa de jeudi contre Omonia, entraîné par l’ancien défenseur de Manchester United Henning Berg. Durant sa carrière à Old Trafford, Berg a affronté la Juventus trois fois en Ligue des champions. Parmi ces rencontres figurait le match aller de la demi-finale 1998/99, au cours duquel une blessure aux ligaments du genou l’avait privé de la finale qui allait permettre à United de réaliser le triplé. Il se réjouit de pouvoir mettre son équipe chypriote à l’épreuve à Turin.

« Nous sommes heureux d’être ici aujourd’hui et d’affronter la Juventus, une équipe de qualité. C’est une expérience pour nous, nous allons essayer de jouer le meilleur match [possible] », a déclaré Berg. Spalletti a toutefois insisté sur le fait que la Juventus ne devait pas sous-estimer Omonia et ses contre-attaques : « Omonia compte six points au classement et occupe la troisième place de son championnat. C’est une équipe avec des joueurs prêts à courir, elle est forte en contre-attaque... Nous ne pouvons nous permettre de prendre à la légère ne serait-ce qu’un seul entraînement, encore moins un match de Ligue Europa. »

Getty Images

Spalletti confirme les titularisations d’Ekhator et Cambiaso

La Juventus reste invaincue à domicile depuis 15 matches en Ligue Europa et a pris 10 points en quatre rencontres de la phase de ligue. Spalletti reconnaît néanmoins percevoir encore parfois de la crispation dans le jeu de son équipe. Pour apporter une dimension physique supplémentaire en attaque aux côtés de Nick Woltemade, en forme avec trois buts et deux passes décisives en quatre apparitions européennes, l’entraîneur de la Juventus a confirmé que l’attaquant Jeff Ekhator et le défenseur Andrea Cambiaso seraient titulaires.

« Nous devons jouer avec encore plus de décontraction. Parfois, je trouve encore qu’ils ont l’air un peu tendus », a expliqué Spalletti. « [Jeff] Ekhator jouera demain... La présence physique ne sert pas seulement à marquer des buts, mais aussi à offrir une solution quand le match devient brouillon ou serré. [Andrea] Cambiaso jouera demain. C’est un professionnel sérieux... J’ai une confiance totale en lui. »

Publicité Publicité

Neto salue la détermination du vestiaire, Yildiz poursuit sa convalescence

Spalletti a également souligné que la Juventus ne prendrait aucun risque avec l’attaquant blessé Kenan Yildiz : « La convalescence de [Kenan] Yildiz ? Elle se passe très bien. Nous devons lui laisser du temps et attendre le bon moment sans prendre le moindre risque. » De son côté, le gardien Norberto Neto a salué la soif de réussite qui anime aussi Guglielmo Vicario et Carlo Pinsoglio, après avoir répondu à l’appel de la Juventus pour relancer sa carrière.

Related Topics

« Voir la détermination de ces garçons est contagieux, c’est très positif... Nous devons nous battre pour trouver de l’équilibre et de la régularité », a déclaré Neto. « Quand la Juventus m’a appelé, j’attendais une proposition qui aurait du sens pour ma carrière. La vie m’a offert cette occasion et j’en suis très heureux. »

Des séries historiques à l’épreuve sous les projecteurs de Turin

La Juventus aborde la cinquième journée avec un bilan historique parfait face aux clubs chypriotes : elle a remporté leurs sept précédentes confrontations, dont quatre contre Omonia lors des saisons 1977/78 et 1999/00.

Publicité

Mais l’Omonia de Berg, dont le onze de départ affiche la moyenne d’âge la plus élevée de la compétition cette saison, à 29 ans et 347 jours, cherchera à s’appuyer sur ses cadres expérimentés pour mettre fin à la série européenne d’invincibilité de Spalletti.