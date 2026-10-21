Le joueur de 19 ans intègre le groupe du Bayern Munich à la place de Michael Olise pour le choc de Ligue des champions contre Arsenal FC.

Olise avait écopé la semaine précédente d’un carton jaune puis rouge évitable contre Viking Stavanger, rendant ainsi un bien mauvais service au Bayern. En infériorité numérique, l’outsider norvégien est tout de même parvenu à égaliser à 3-3 en fin de match.

Binder s’est quant à lui illustré le week-end dernier en héros du derby. Lors du match de Regionalliga entre la réserve du Bayern et le 1860 Munich, il a offert l’ouverture du score à Anton Heinz avant d’inscrire lui-même le but du 2-0.

Il a ensuite échauffé les esprits en célébrant son but de manière provocatrice devant la tribune des supporters locaux du 1860 Munich, au Grünwalder Stadion. Le grand espoir du Bayern a couru vers les supporters du 1860, a ostensiblement porté la main à son oreille gauche, puis a glissé sur les genoux en direction du poteau de corner.

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Tim Binder a-t-il déjà un contrat professionnel au Bayern Munich ?

Binder est considéré comme l’un des grands talents du centre de formation du club le plus titré d’Allemagne. L’adolescent est arrivé en 2019 en provenance des équipes de jeunes du FC Augsbourg, rival du Bayern en Bundesliga. Capable de jouer sur les deux ailes en attaque, il est actuellement international allemand des moins de 19 ans.

Il y a quelques semaines, il a signé un contrat professionnel courant jusqu’en 2030. Le directeur sportif du FCB, Christoph Freund, avait alors déclaré : « Tim a un très grand potentiel, il est rapide, fort en dribble et possède un excellent caractère. Il a récemment démontré son talent, notamment lors de la préparation avec les professionnels. Tim est un parfait exemple des excellentes possibilités de progression offertes par notre centre de formation. Il est arrivé chez nous très jeune et a continué à progresser régulièrement au sein des équipes de jeunes. Nous sommes très heureux de poursuivre notre parcours avec lui au Bayern Munich. »

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