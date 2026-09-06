Fabio Grosso a été limogé de son poste d’entraîneur de la Fiorentina, a annoncé le club dimanche soir. La Viola a extrêmement mal débuté la nouvelle saison et cela coûte désormais sa place au héros de la Coupe du monde 2006. Grosso n’avait été nommé à Florence que cet été et n’a finalement été le responsable principal que pendant quatre matches, dont trois en Serie A. Ironie du sort, Paolo Vanoli, qui avait quitté la Fiorentina avant la nomination de Grosso, est désormais le grand favori pour prendre la relève.

Le propriétaire de la Fiorentina, Giuseppe Commisso, qui a repris le flambeau après le décès de son père Rocco en janvier de cette année, avait promis du mieux aux supporters après des années maigres en Serie A. L’Italo-Américain a joint le geste à la parole avec d’énormes dépenses sur le marché des transferts cet été.

Pour une somme totale de 150 millions d’euros, Christ Oulaï (Trabzonspor), Arthur Atta (Udinese), Mateo Pellegrino (Parma), Beto (Everton), Viery (Grêmio), Giovanni Fabbian (Bologne), Marco Brescianini (Atalanta) et Víctor Valdepeñas (Real Madrid) ont été recrutés.

En outre, Franco Mastantuono (Real Madrid), Radu Dragusin (Tottenham Hotspur), Wilfried Gnonto (Leeds United), Álex Jiménez (AFC Bournemouth), Pedro Gonçalves (Sporting Portugal) et Alieu Njie (Torino) ont été prêtés, avec ou sans option d’achat.

En contrepartie, seuls deux des noms les plus importants sont partis, avec Moise Kean (Côme) et Rolando Mandragora (Torino). Les attentes étaient donc élevées avant le début de saison et, avec Grosso à la barre, les résultats devaient revenir au Stadio Artemio Franchi.

Lors de la première journée, la Fiorentina, notamment à cause d’un triplé de Donyell Malen, s’est inclinée d’entrée 4-0 sur la pelouse de l’AS Roma. Plus douloureuse encore a été la défaite 0-3 lors de la deuxième journée, à domicile, contre le mal classé Frosinone. Après une nouvelle défaite lors du match suivant, également à domicile, face au Torino du brillant Kian Fitz-Jim (1-2), Commisso est intervenu et a renvoyé Grosso.

« ACF Fiorentina annonce que Fabio Grosso a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première à compter d’aujourd’hui », peut-on lire dans le communiqué, étonnamment bref, publié sur le site du club. Grosso, 48 ans, qui avait tout de même conduit son équipe au tour suivant de la Coppa Italia, avait connu des jours bien plus heureux il y a vingt ans. Il avait alors transformé le penalty décisif en finale de la Coupe du monde contre la France.

L’expert du marché des transferts Matteo Moretto sait que Vanoli est le grand favori pour succéder à Grosso. L’Italien de 54 ans avait signé en novembre 2025 pour un an plus une année supplémentaire en option avec la Fiorentina, qui occupait alors la zone de relégation. Vanoli a mené le club à la quinzième place, mais a décidé de partir parce que la direction doutait de l’option présente dans son contrat.