Le héros de l’Ajax Tolu remet Sam van Royen à sa place ; Van der Vaart est plié de rire

Tolu Arokodare n’a pas seulement régalé sur le terrain jeudi soir face à l’Ajax. Après la victoire 5-3 contre le FC Sion, qui a permis aux Amstellodamois de se qualifier pour la phase de ligue de la Conference League, l’attaquant s’est aussi illustré lors de son interview sur Ziggo Sport face au reporter Sam van Royen.

Face à Sion, Tolu a connu sa première titularisation offerte par l’entraîneur Míchel Sánchez et il a rendu cette confiance avec deux buts. L’interview avec Van Royen a ensuite eu du mal à démarrer. À la question de savoir pourquoi il était titulaire au coup d’envoi, le Nigérian a d’abord répondu sèchement : « La raison, c’est que l’entraîneur a décidé que j’allais commencer. » Quand Van Royen a insisté pour connaître la raison derrière ce choix, Tolu a répondu : « Je ne sais pas. C’est lui qui décide. »

L’attaquant a lui-même supposé qu’il s’agissait simplement de son tour dans la rotation. « Je pense que c’était mon tour. Vous avez vu qu’il y a une sorte de rotation avec Kasper et Leo, donc peut-être que ce sera de nouveau Kasper ou Leonardo ce week-end ou le week-end prochain. C’est l’entraîneur qui décide », a déclaré Tolu.

Tolu s’est ensuite dit satisfait de sa propre production, tout en insistant avant tout sur l’importance du collectif. « J’essaie d’aider l’équipe et d’avoir un impact de toutes les façons possibles, que je joue ou non, que je sois titulaire ou non. Au final, la règle est simple : si l’équipe gagne, on gagne tous. C’est ce qui compte. »

Avec un clin d’œil, l’attaquant a décrit son premier but comme de la « pure qualité », même s’il a reconnu qu’il y avait aussi un peu de réussite. Sur son deuxième but, il s’est surtout montré enthousiaste à propos du jeu collectif de l’Ajax : « Cela montre la qualité que nous avons en tant qu’équipe et la beauté du football de l’Ajax. Je suis heureux que nous ayons pu conclure cela par un but. »

À la fin de l’entretien, un moment remarqué s’est produit lorsque Van Royen a interrogé Tolu sur son programme de récupération. Alors que l’attaquant venait à peine de commencer sa réponse, le reporter l’a immédiatement interrompu à nouveau, ce à quoi Tolu a réagi avec courtoisie mais fermeté : « Je peux finir ? » Van Royen a aussitôt présenté ses excuses. « Désolé, désolé. »

Tolu a ensuite poursuivi son explication sans se laisser perturber et a énuméré tout ce qui était mis en place à l’Ajax pour la récupération : « Salle de sport, bain glacé, jacuzzi, massage et un peu de vélo. » Selon l’attaquant, les préparateurs physiques sont stricts sur la récupération des joueurs, d’autant que l’Ajax rejoue dès dimanche.

Rafael van der Vaart a visiblement pris du plaisir devant la prestation de Tolu face à la caméra. « Franchement, c’est une interview délicieuse, délicieuse. Juste : “Oui, attendez une seconde ? Je n’ai pas encore terminé.” Vous lui coupez toujours la parole aussi. C’est bien que quelqu’un le dise une fois », a lancé le consultant, avant de conclure par ces mots : « Belle interview. »