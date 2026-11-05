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Tolu MichelImago
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le héros de l’Ajax Tolu Arokodare explique un « moment amusant » avec Michel : « Je ne l’ai pas compris »

FC Midtjylland vs Ajax
FC Midtjylland
Ajax
Ligue Conférence
T. Arokodare

Tolu Arokodare a une nouvelle fois été décisif pour l’Ajax jeudi. Le Nigérian a inscrit les deux premiers buts du club d’Amsterdam face au FC Midtjylland, lors de la victoire 1-6 en Ligue Conférence. Il a exprimé sa satisfaction après la rencontre.

Tolu a donné l’avantage à l’Ajax en première période d’une tête sur corner. Après la pause, il a de nouveau marqué, reprenant de volée du pied droit une passe d’Abdellah Ouazane pour porter le score à 1-2. L’Ajax s’est ensuite déchaîné.

« Je suis un homme satisfait », confie Tolu après la rencontre au micro de Ziggo Sport. « Toute l’équipe est heureuse, les Ajacides sont heureux. Nous sommes contents de gagner de cette manière. C’est une victoire très confortable. »

« C’est une grande victoire sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour le prochain match. Le prochain match ne sera pas facile », dit-il en référence au déplacement de dimanche sur le terrain du FC Twente. « Nous sommes contents de ce résultat. Nous avons montré le bon état d’esprit en vue du prochain match. »

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« J’essaie toujours de marquer. J’ai reçu de bonnes passes de mes coéquipiers. Je suis content d’avoir pu marquer, que nous ayons inscrit six buts et que plusieurs joueurs aient marqué ou délivré des passes décisives. Des victoires comme celle-ci font du bien à l’équipe. »

La journaliste Noa Vahle interroge ensuite Tolu sur « un moment amusant » de la première période. L’attaquant avait dû rejoindre la ligne de touche, où l’entraîneur Michel Sánchez et lui avaient tenté de se faire comprendre à grands gestes.

« Il essayait de me dire de ne pas trop me préoccuper du défenseur et de faire davantage d’appels dans les espaces. De loin, je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire. J’ai donc dû aller le voir pour lui demander de mieux m’expliquer. C’est ce qu’il a fait, voilà », conclut Tolu.

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