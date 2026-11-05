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Tolu MichelImago
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le héros de l’Ajax Tolu Arokodare explique son « moment amusant » avec Míchel : « Je ne le comprenais pas »

FC Midtjylland vs Ajax
FC Midtjylland
Ajax
Ligue Conférence
T. Arokodare

Tolu Arokodare a une nouvelle fois été décisif pour l’Ajax jeudi. Le Nigérian a inscrit les deux premiers buts du club d’Amsterdam face au FC Midtjylland, lors de la victoire 1-6 en Conference League. Après la rencontre, il a exprimé sa satisfaction.

Tolu a donné l’avantage à l’Ajax en première période d’une tête sur corner. Après la pause, il a de nouveau marqué en reprenant du pied droit, sur une passe d’Abdellah Ouazane, le ballon du 1-2. Les buts se sont ensuite enchaînés.

« Je suis satisfait », a déclaré Tolu après la rencontre au micro de Ziggo Sport. « Toute l’équipe est heureuse, les supporters de l’Ajax sont heureux. Nous sommes heureux de gagner de cette manière. C’est une victoire très confortable. »

« C’est une victoire importante sur laquelle nous appuyer pour le prochain match. Le prochain match ne sera pas facile », a-t-il ajouté en évoquant le déplacement de dimanche face au FC Twente. « Nous sommes satisfaits de ce résultat. Nous avons montré le bon état d’esprit en vue du prochain match. »

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« J’essaie toujours de marquer. J’ai reçu de bonnes passes de mes coéquipiers. Je suis heureux d’avoir marqué, que nous ayons inscrit six buts et que plusieurs joueurs aient marqué et délivré des passes décisives. Des victoires comme celle-ci font du bien à l’équipe. »

La journaliste Noa Vahle a ensuite interrogé Tolu sur « un moment amusant » de la première période. L’attaquant avait dû se rendre au bord du terrain, où l’entraîneur Michel Sánchez et lui tentaient de se faire comprendre à grands gestes.

« Il essayait de me dire que je ne devais pas trop me préoccuper du défenseur et que je devais davantage courir dans les espaces. De loin, je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire, alors j’ai dû m’approcher de lui pour lui demander de mieux m’expliquer. Et c’est ce qu’il a fait, voilà », a conclu Tolu.

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