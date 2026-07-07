Le héros de l'affaire Vinícius… Pourquoi les Argentins redoutent-ils l'arbitre du match contre l'Égypte à la Coupe du monde ?

L’arbitre français François Litxer se voit confier une mission délicate : diriger le match à haut risque entre l’Égypte et l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Avant même le coup d’envoi, sa désignation a suscité un vif débat en Argentine, certains évoquant déjà un manque d’impartialité.

Chaque décision de l’arbitre français, sacré meilleur arbitre du monde en 2024, sera scrutée dans un contexte de rivalité croissante entre la France et l’Argentine depuis la finale de la Coupe du monde 2022, et alors que le public argentin redoute de voir se répéter le scénario «favoritisme arbitral» qui, selon eux, accompagne leur équipe nationale depuis le début de la compétition.

« On ne veut pas d’un Français » : une tempête de colère en Argentine

Dès l’annonce de sa désignation par la Fédération internationale, les réseaux sociaux argentins se sont embrasés. Sur le compte officiel de la Fédération argentine, un supporter a réclamé : « Ne peut-on pas exiger un arbitre plus impartial ? »

Un autre a ajouté : « Ils veulent nous voler ! On ne doit pas laisser un Français diriger notre équipe nationale. »

Ces critiques surviennent pourtant alors que Litxer s’apprête à diriger son troisième match dans la compétition, après avoir arbitré avec succès les rencontres Côte d’Ivoire – Équateur (1-0) et Cap-Vert – Arabie saoudite (0-0) lors de la phase de groupes.

Ces accusations placent l’arbitre français dans une position délicate, d’autant plus que l’Albiceleste est sous le feu des projecteurs depuis le début de la compétition en raison de plusieurs décisions arbitrales controversées. Les supporters citent notamment une intervention musclée de Lionel Messi contre l’Algérie, restée sans réexamen ni sanction, un penalty controversé face à l’Autriche accordé après recours à la VAR, ainsi que l’octroi de seulement trois minutes de temps additionnel contre le Cap-Vert alors que l’adversaire poussait pour égaliser.

L’arbitre a prévenu : « Mon objectif, c’est l’intégrité… et la victoire n’y est pas toujours liée. »

Face à ces pressions, Litxer avait anticipé la polémique en s’exprimant sur RMC Sport en mai dernier au sujet de sa philosophie dans la gestion des grands matchs. Il avait déclaré :

« Mon objectif est de prendre les bonnes décisions et de veiller à ce que le match se déroule dans de bonnes conditions, dans le respect de l’intégrité sportive. Quant aux joueurs, leur objectif est de gagner. Or, parfois, la victoire n’est pas toujours compatible avec l’intégrité sportive. Nos objectifs peuvent donc entrer en conflit. »

Il insiste : « Si la décision est comprise, elle sera acceptée. C’est presque une certitude. Cela nécessite un travail technique minutieux, une gestion efficace, de la pédagogie, de l’écoute et, parfois, de l’empathie. »

Une situation antérieure en Ligue des champions avec un joueur argentin

Connu pour avoir été largement salué pour sa gestion de l’incident impliquant Vinícius et Prestiani (l’Argentin) la saison dernière, Litxer est réputé pour ne rien laisser au hasard. Il a révélé qu’il s’entraînait à prononcer ses discours destinés aux arbitres et au public grâce au nouveau système audio : « J’imagine systématiquement l’annonce que je pourrais être amené à faire sur le terrain. Cette anticipation me permet d’être aussi clair que possible. »

Il sera assisté par son équipe habituelle, composée de ses assistants Cyril Mougnier et Mehdi Rahmouni, avec lesquels il travaille depuis plus de dix ans, ainsi que des Norvégiens Espen Eskas, quatrième arbitre, et Isaac Bashievkin, dans la salle VAR.