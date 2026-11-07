Comment regarder Le Havre contre Lorient avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous risquez de rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France DAZN Belgique DAZN Suisse DAZN Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie TOD TV

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Ligue 1 - Journée 10 8 nov. 2026 - 11:15 Stade Oceane

Le Havre reçoit Lorient au Stade Océane le dimanche 8 novembre 2026, pour un match de Ligue 1 important pour deux clubs situés aux extrémités opposées du classement.

Le Havre occupe la dernière place de Ligue 1 avec seulement deux points pris lors de ses neuf premiers matches. Sa dernière sortie en championnat s’est soldée par une défaite 1-5 face au Paris Saint-Germain, et le club a désormais perdu quatre de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe de Jair Karam a cruellement besoin d’un résultat.

Lorient arrive dans de meilleures dispositions : 12e au classement, le club est invaincu lors de ses quatre derniers matches de Ligue 1. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul sans but contre Angers, mais l’équipe d’Alexandre Dujeux avait montré ses qualités en battant Monaco 1-0 plus tôt en octobre.

Les précédentes confrontations à domicile donnent quelques raisons d’espérer au Havre. Le club avait battu Lorient 3-0 au Stade Océane en septembre 2023, avant un nul 1-1 lors de la dernière rencontre entre les deux équipes dans cette enceinte, en septembre 2025.

Alors que Le Havre reste englué à la dernière place et que Lorient cherche à intégrer la première moitié du classement, le match de dimanche revêt une véritable urgence pour les locaux. Voici tout ce qu’il faut savoir pour le regarder.

Actualité et effectifs des équipes