Le guide GOAL pour un séjour à Barcelone en 2026 : conseils pour les supporters, stade Camp Nou, billets pour les jours de match, astuces sur Barcelone et bien plus encore

Depuis sa fondation en 1899, le FC Barcelone est bien plus qu’un simple club de football : un véritable symbole de l’identité catalane. Le club blaugrana a connu des ères d’excellence, du « football total » de Johan Cruyff aux triomphes sans précédent de l’époque Pep Guardiola. Berceau de légendes comme Lionel Messi, Ronaldinho ou Andrés Iniesta, le club figure toujours parmi les plus titrés et les plus aimés de la planète.

Actuellement, le club dispute ses matchs à domicile à l’Estadi Olímpic Lluís Companys, le mythique Spotify Camp Nou subissant une rénovation d’envergure. Vivre une rencontre des Blaugrana en direct est donc une expérience plus unique que jamais. De la recherche des formules de voyage les plus adaptées à l’obtention des places les moins chères du stade, GOAL vous fournit tous les outils pour concrétiser votre pèlerinage en Catalogne.

Quand le FC Barcelone joue-t-il ?

La saison 2025/26 touche à son terme et, alors que le club lutte sur les fronts national et continental, chaque rencontre s’annonce décisive. Retrouvez ci-dessous le calendrier des prochains matchs pour le reste de l’exercice :

Date et heure Calendrier Lieu Billets 19 avril 2026 – 21h00 FC Barcelone vs Real Madrid (El Clásico) Estadi Olimpic Lluis Companys Billets 26 avril 2026 – 18h30 FC Barcelone vs Real Sociedad Stade olympique Lluís Companys Billets 10 mai 2026 – 20h00 FC Barcelone vs Villarreal CF Stade olympique Lluís Companys Billets 17 mai 2026 (à confirmer) FC Barcelone vs. Valencia CF Stade olympique Lluís Companys Billets 24 mai 2026 (à confirmer) FC Barcelone vs. FC Séville Stade olympique Lluís Companys Billets

Puis-je réserver des forfaits de voyage pour le FC Barcelone ?

Oui, opter pour un pack voyage est le moyen le plus simple d’assurer votre place pour voir les Blaugrana en action. SportsBreaks, partenaire officiel, propose des formules tout-en-un qui associent billet pour le match et hébergement en ville.

Opter pour un forfait vous permet de recevoir l’ensemble des prestations auprès d’un même interlocuteur. Conçus pour associer l’émotion du football de haut niveau à un séjour confortable dans la capitale catalane, ces packs vous évitent les complexités d’une réservation séparée d’hôtel et de billets.

Chaque formule inclut des billets offic iels en entrée générale, avec plusieurs catégories au choix : derrière les buts ou, pour plus d’immersion, sur la ligne de touche.

en entrée générale, avec plusieurs catégories au choix : derrière les buts ou, pour plus d’immersion, sur la ligne de touche. L’option hôtel inclut au minimum une nuit en établissement central, idéal pour explorer toutes les attractions de la ville.

inclut au minimum une nuit en établissement central, idéal pour explorer toutes les attractions de la ville. L’expérience : du football de haut niveau sur la pelouse, une ambiance unique dans les tribunes et un séjour urbain dans une ville aussi fascinante que Barcelone : un incontournable pour tout passionné de football.

Combien coûte un voyage pour voir le FC Barcelone ?

Le prix de votre séjour varie principalement selon l’attrait de la rencontre et la date de réservation. Voici les tarifs de départ des prochains forfaits :

Date Rencontre Forfait à partir de Forfait 26 avril 2026 FC Barcelone vs Real Sociedad À partir de 389,00 £ Forfait 10 mai 2026 FC Barcelone vs Villarreal CF 410,00 £ Forfait 17 mai 2026 FC Barcelone vs. Valencia CF 445,00 £ Forfait 24 mai 2026 FC Barcelone vs. FC Séville 490,00 £ Forfait

Comment obtenir des billets pour assister au match du FC Barcelone ?

La billetterie du FC Barcelone s’effectue principalement via le site officiel du club. Toutefois, la demande excède souvent l’offre, surtout pour les rencontres de La Liga et les affiches européennes de premier plan. Le club applique alors un système de priorité : les Socios (membres du club) sont les premiers à pouvoir acheter des billets, suivis des membres des Penyas, puis du grand public.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel ou si vous recherchez des places spécifiques sans être membre, StubHub est une plateforme de revente fiable. Actuellement, les billets y sont proposés à partir d’environ 45 £ pour les matchs moins médiatisés, une option économique pour les fans soucieux de leur budget ou ceux qui planifient un voyage de dernière minute.

Pour contourner l’incertitude de la vente générale, les offres de SportsBreaks incluent un billet garanti dans votre package voyage.

Combien coûtent les billets pour le FC Barcelone ?

Les tarifs varient selon l’adversaire, la compétition et la catégorie de siège. Voici un ordre de prix indicatif :

Matchs de Liga classiques : pour les rencontres face à des équipes du milieu ou du bas de tableau, les places les moins chères sont proposées à partir de 40 à 60 £ dans les tribunes supérieures de l’Estadi Olimpic.

pour les rencontres face à des équipes du milieu ou du bas de tableau, les places les moins chères sont proposées à partir de dans les tribunes supérieures de l’Estadi Olimpic. Pour les affiches de catégorie A – Clásico, derby de Barcelone ou phases à élimination directe de la Ligue des champions – les tarifs s’envolent : compter au moins 150 £ , voire bien plus sur le marché de la revente.

Clásico, derby de Barcelone ou phases à élimination directe de la Ligue des champions – les tarifs s’envolent : compter au moins , voire bien plus sur le marché de la revente. Pour un confort premium, les formules hospitalité donnent accès à des salons privés et à un service de restauration ; comptez au moins 250 £ , jusqu’à 800 £ pour les emplacements les plus prisés.

donnent accès à des salons privés et à un service de restauration ; comptez au moins , jusqu’à pour les emplacements les plus prisés. Marché secondaire : sur des plateformes comme StubHub, il est possible de dénicher des offres compétitives pour des places de dernière minute, certains billets étant proposés à partir de 45 £ pour les matchs de championnat standard.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadi Olímpic Lluís Companys

Pendant la transformation du Camp Nou en une arène futuriste de 105 000 places, l’Estadi Olímpic Lluís Companys, niché sur la colline de Montjuïc, accueille temporairement le club avec ses quelque 54 000 sièges.

Le stade offre une vue imprenable sur la ville. Bien qu’il comprenne une piste d’athlétisme, l’ambiance y est toujours électrique, surtout lors des matchs en nocturne. Les supporters peuvent profiter de leur venue pour visiter le Parc olympique et la Fontaine magique de Montjuïc, situés à proximité, avant la rencontre. Ce cadre plus intimiste que le Camp Nou offre une perspective différente sur l’expérience du Barça.

Comment rejoindre Barcelone par les airs ?

Vous pouvez prendre un vol direct vers l’aéroport de Barcelone-El Prat (BCN) depuis la plupart des grandes villes du monde. Depuis le Royaume-Uni, British Airways, easyJet, Vueling et Ryanair assurent plusieurs rotations quotidiennes au départ de Londres, Manchester, Birmingham et Édimbourg.

Pour profiter des tarifs les plus avantageux, privilégiez les mois d’avril et de mai : les vols aller-retour au départ des principales villes européennes commencent alors à partir de 35 £ si vous réservez en avance. Pour dénicher les meilleures offres, utilisez un comparateur comme Skyscanner afin de jouer sur les dates et les compagnies.

Où loger à Barcelone ?

Pour les fans de football, le secteur de la Plaça d’Espanya est idéal, car il donne accès en quelques minutes au stade de Montjuïc. Si vous préférez être au cœur de l’action, le quartier de l’Eixample, riche en architecture moderniste et très bien desservi par le métro, constitue un choix judicieux.

Pour allier football et ambiance plage, Poblenou s’impose comme un choix évident ; le Quartier gothique, lui, ravira les amateurs d’histoire en quête des monuments les plus anciens de la ville.

Que faire à Barcelone ?

Capitale mondiale du tourisme, Barcelone offre bien plus que du football. Pour optimiser votre séjour, ne manquez pas ces incontournables :

Le musée du Barça : malgré les travaux du stade, l’espace muséal reste accessible et compte parmi les plus visités d’Espagne ; il propose l’exposition immersive « Spotify Camp Nou Live ».

malgré les travaux du stade, l’espace muséal reste accessible et compte parmi les plus visités d’Espagne ; il propose l’exposition immersive « Spotify Camp Nou Live ». La Sagrada Família : chef-d’œuvre inachevé d’Antoni Gaudí, elle figure immanquablement sur l’itinéraire de tout visiteur.

chef-d’œuvre inachevé d’Antoni Gaudí, elle figure immanquablement sur l’itinéraire de tout visiteur. Las Ramblas et La Boqueria : flânez sur ce boulevard emblématique puis faites une pause à ce marché historique pour savourer certaines des meilleures tapas du monde.

flânez sur ce boulevard emblématique puis faites une pause à ce marché historique pour savourer certaines des meilleures tapas du monde. Le parc Güell : un autre joyau de Gaudí offrant un panorama grandiose sur la ville et la mer Méditerranée.

Comment se déplacer à Barcelone ?

Barcelone dispose d’un réseau de transports publics remarquable. Le métro est le moyen le plus efficace pour se déplacer. Pour rejoindre l’Estadi Olímpic, prenez le métro jusqu’à Espanya (ligne 1 ou ligne 3). De là, une navette gratuite vous mène directement au stade ou, pour les plus sportifs, des escaliers roulants extérieurs conduisent au sommet de la colline.

L’Aerobus assure la liaison la plus rapide entre l’aéroport et le centre-ville (plaça de Catalunya), avec des départs toutes les 5 à 10 minutes. Pour un trajet plus pittoresque, les bus TMB et les trains FGC sont également fiables.

Comment rester connecté à Barcelone ?

Rester connecté est essentiel pour s’orienter dans les ruelles sinueuses du quartier gothique et suivre l’actualité sportive. eSIM.sm propose une solution numérique avec des forfaits de données pour l’Espagne à partir de seulement 6,00 $. Vous pouvez éviter les frais d’itinérance élevés et activer vos données dès votre atterrissage à El Prat.

Pour sécuriser vos connexions sur les Wi-Fi publics de la ville ou de votre hôtel, activez NordVPN : vous naviguerez en toute confidentialité et pourrez streamer vos contenus préférés sans blocage géographique, sans manquer une minute de l’avant-match.