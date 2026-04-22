Le guide GOAL pour assister au Real Madrid en 2026 : conseils aux supporters, Santiago Bernabéu, billets matchday, astuces pour Madrid et bien plus

Depuis sa fondation en 1902, le Real Madrid incarne l’excellence du football européen, détenant le record de victoires en Ligue des champions et une pléthore de titres nationaux.

Basé au cœur de la capitale espagnole, le club a vu défiler des légendes telles que Di Stéfano, Zidane ou Cristiano Ronaldo, forgeant un héritage qui draine chaque saison des millions de supporters au Santiago Bernabéu.

Pour organiser votre venue, GOAL vous accompagne dans la recherche de forfaits, la réservation de vols, les visites du stade et bien sûr l’achat de billets.

Quand le Real Madrid joue-t-il ?

Date et heure Calendrier Lieu Billets 12 avril 2026 – 17h00 Real Madrid - Girona Santiago Bernabéu Billets 22 avril 2026 (à confirmer) Real Madrid vs Alavés Santiago Bernabéu Billets 13 mai 2026 – 20h00 Real Madrid vs Real Oviedo Santiago Bernabéu Billets 24 mai 2026 (à confirmer) Real Madrid vs Athletic Club Santiago Bernabéu Billets

Puis-je réserver des forfaits voyage pour le Real Madrid ?

SportsBreaks, fournisseur officiel de billets pour le Real Madrid, propose des forfaits tout-en-un qui vous évitent d’avoir à organiser votre voyage au Santiago Bernabéu.

En optant pour l’un de ces forfaits, les supporters profitent d’une solution tout-en-un. Chaque formule associe l’intensité d’un match de football de premier plan à un séjour confortable dans la capitale espagnole, sans les tracas des multiples réservations.

Billets officiels pour le match : chaque formule inclut des billets d’entrée générale officiels et garantis. Vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories de places, y compris en derrière les buts ou sur les côtés du terrain.

chaque formule inclut des billets d’entrée générale officiels et garantis. Vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories de places, y compris en derrière les buts ou sur les côtés du terrain. L’hébergement inclut au minimum une nuit en hôtel central, pour profiter pleinement de la ville.

inclut au minimum une nuit en hôtel central, pour profiter pleinement de la ville. Vivez le grand frisson du football de haut niveau sur la pelouse et prolongez l’expérience dans une ambiance unique, avant de profiter d’un séjour dans l’effervescente capitale espagnole.

Combien coûte un voyage pour voir le Real Madrid ?

Date Calendrier Forfait à partir de Forfait 12 avril 2026 Real Madrid vs FC Gérone À partir de 489,00 £ Forfait 22 avril 2026 Real Madrid vs Deportivo Alavés 548,00 £ Forfait 13 mai 2026 Real Madrid vs Real Oviedo 420,00 £ Forfait 24 mai 2026 Real Madrid - Athletic Club 440,00 £ Forfait

Comment obtenir des billets pour assister au match du Real Madrid ?

Pour obtenir des places, commencez par consulter le site officiel du club, qui commercialise directement les billets.

Ces places partent généralement vite : les Socios (membres) disposent d’une priorité, suivis des détenteurs de la carte Madridista Premium.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel ou si vous organisez un voyage de dernière minute, StubHub propose actuellement des places à partir de 95 €. Des plateformes de revente comme StubHub ou SeatPick permettent aux supporters étrangers d’acheter des billets sans avoir à adhérer à un programme membre.

Combien coûtent les billets pour le Real Madrid ?

Les tarifs varient selon l’adversaire et la compétition.

Pour un match de Liga standard face à un adversaire du milieu de tableau, les places les moins chères en tribune haute (4^e amphithéâtre) oscillent entre 50 et 75 €.

Cependant, pour les matchs de catégorie A :

Derby de Madrid ou Ligue des champions : les tarifs démarrent autour de 120 € et peuvent vite flamber sur les plateformes de revente.

les tarifs démarrent autour de 120 € et peuvent vite flamber sur les plateformes de revente. Côté hospitalité , les formules « Silver » (repas et accès salon) débutent autour de 300 €, tandis que le pack « Gold » en tribune peut dépasser 900 €.

, les formules « Silver » (repas et accès salon) débutent autour de 300 €, tandis que le pack « Gold » en tribune peut dépasser 900 €. Marché secondaire : les places de dernière minute, proposées sur des plateformes comme StubHub ou SeatPick, démarrent autour de 95 €.

Que vous choisissiez un pack tout inclus ou composiez vous-même votre séjour, l’ambiance électrique qui règne dans cette enceinte récemment rénovée vaut chaque euro investi.

Voyage à Madrid : tout ce qu’il faut savoir sur la ville du football

Tout ce qu’il faut savoir sur le Santiago Bernabéu

Merveille d’ingénierie moderne, l’Estadio Santiago Bernabéu, fraîchement rénové, peut désormais accueillir environ 85 000 spectateurs. De nombreux supporters en visite à Madrid réservent une visite guidée pour s’imprégner pleinement de son ambiance unique.

Sa façade enveloppante en acier et son toit entièrement rétractable en font une véritable prouesse technique, garantissant des conditions de jeu optimales par tous les temps.

À l’intérieur, une passerelle offre une vue à 360 degrés sur la ville. Les supporters apprécient la proximité des tribunes avec la pelouse, atout majeur qui crée une ambiance à la fois intime et intimidante pour les équipes visiteuses.

Le jour de match, les bars de la Calle de Marceliano Santa María deviennent le point de rendez-vous incontournable où des milliers de Madridistas se retrouvent pour chanter et accueillir le bus de l’équipe.

Comment rejoindre Madrid par les airs ?

L’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) est directement accessible depuis la plupart des grands hubs internationaux ; utilisez les sites des compagnies ou des métamoteurs comme Skyscanner pour trouver votre vol.

Depuis le Royaume-Uni, des vols quotidiens au départ de Londres, Birmingham et Manchester sont assurés par British Airways, Ryanair et EasyJet.

Pour rejoindre la capitale espagnole, les voyageurs peuvent compter sur des vols directs au départ de New York, Bangkok et Cancún, opérés par Air Europa, Iberojet et American Airlines.

Pour optimiser votre budget, retenez qu’avril 2026 est actuellement le mois le plus économique pour rejoindre la capitale espagnole, avec des aller-retour affichant parfois un tarif d’appel de 20 € lorsque les places sont réservées suffisamment tôt.

Où loger à Madrid ?

Les supporters souhaitant se rapprocher immédiatement du stade opteront pour le quartier de Chamartín.

Pour une atmosphère plus touristique, les quartiers de Sol ou de la Gran Vía constituent un excellent choix, à condition de séjourner près d’une station de la ligne 10 du métro afin d’atteindre le stade en 15 minutes chrono le jour du match.

Que faire à Madrid ?

Même si le football constitue l’attraction principale, Madrid est une ville dynamique qui regorge d’options culturelles, gastronomiques et historiques.

Pour profiter pleinement de votre séjour, commencez par une visite guidée du Bernabéu. Même si vous assistez à une rencontre, cette visite vous permettra d’explorer les coulisses : la salle des trophées (qui abrite 15 coupes de la Ligue des champions !), les vestiaires et la loge présidentielle.

Une fois sorti de l’enceinte, explorez :

Le Triangle d’or de l’art : explorez le musée du Prado, le musée Reina Sofía et le musée Thyssen-Bornemisza.

explorez le musée du Prado, le musée Reina Sofía et le musée Thyssen-Bornemisza. Le parc du Retiro : une vaste oasis de verdure, parfaite pour une balade avant la rencontre.

une vaste oasis de verdure, parfaite pour une balade avant la rencontre. Puerta del Sol et Plaza Mayor : le cœur historique de la ville, animé par des artistes de rue et des bars à tapas.

le cœur historique de la ville, animé par des artistes de rue et des bars à tapas. La Maison du football : un musée situé à la Puerta del Sol entièrement consacré à l’histoire du beau jeu.

Comment se déplacer à Madrid ?

Madrid dispose de l’un des réseaux de transport public les plus efficaces et les plus propres d’Europe.

En ville , le métro madrilène est votre meilleur allié : la ligne 10 vous dépose directement à la station Santiago Bernabéu, juste devant l’entrée du stade.

, le métro madrilène est votre meilleur allié : la ligne 10 vous dépose directement à la station Santiago Bernabéu, juste devant l’entrée du stade. Depuis l’ aéroport , la ligne 8 (ligne rose) du métro vous conduit directement au pôle d’échanges de Nuevos Ministerios en une vingtaine de minutes.

, la ligne 8 (ligne rose) du métro vous conduit directement au pôle d’échanges de Nuevos Ministerios en une vingtaine de minutes. Sinon, le Cercanías (train de banlieue) assure un trajet rapide pour ceux qui logent près des gares d’Atocha ou de Chamartín.

(train de banlieue) assure un trajet rapide pour ceux qui logent près des gares d’Atocha ou de Chamartín. Après la rencontre, pour rentrer tard dans la nuit, le réseau de bus de nuit (« Búhos ») et les services de covoiturage abordables tels qu’Uber et Bolt assurent vos arrières.

Comment rester connecté à Madrid ?

Rester connecté est essentiel pour s’orienter, suivre les résultats en direct et partager vos photos du match.

Oubliez la corvée de chercher une carte SIM locale ou les frais d’itinérance astronomiques. eSIM.sm propose une solution 100 % numérique : des forfaits pour l’Espagne dès 6,00 $.

Vous pouvez choisir des forfaits data locaux flexibles, de 1 à 100 Go, ou opter pour l’illimité à partir de seulement 2,92 $ par jour.

Compatible avec les principaux opérateurs tels que Movistar, Orange et Vodafone, l’eSIM vous offre des vitesses 5G ultra-rapides et vous permet de garder votre numéro WhatsApp actif partout à Madrid. Il vous suffit de scanner le code QR reçu par e-mail pour être connecté dès votre arrivée.

Pour sécuriser vos connexions sur les Wi-Fi publics des hôtels ou des cafés et continuer à suivre vos séries préférées sans interruption, nous vous conseillons d’utiliser NordVPN. Ce service vous donne accès, en toute sécurité, à vos plateformes de streaming et à vos applications bancaires, sans aucune restriction géographique.