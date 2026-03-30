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Le guide de GOAL pour réserver un hôtel pour la Coupe du monde : prix moyens, options économiques, transports et plus encore

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Tout ce qu'il faut savoir pour réserver un hébergement pour la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été

Les barrages de qualification étant terminés et les dernières pièces du puzzle de la Coupe du monde 2026 étant désormais en place, tout est prêt pour le coup d'envoi du tournoi en juin. 

Bien qu'il existe une multitude d'options et de choix en matière d'hôtels, ceux qui auront la chance d'assister aux matchs dans les différents stades de la Coupe du monde ne voudront pas attendre la dernière minute pour réserver leur chambre, d'autant plus que les prix devraient augmenter considérablement au cours des prochaines semaines.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations sur l'hébergement pour la Coupe du monde, des meilleurs endroits et emplacements où séjourner aux tarifs auxquels vous pouvez vous attendre, et bien plus encore.

Hôtels et hébergements pour la Coupe du monde: réservez dès maintenant 

Comment réserver un hébergement pour la Coupe du monde 2026 : l'essentiel à savoir

N'attendez pas trop longtemps

Les prix des hôtels dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 devant augmenter jusqu'à 300 % par rapport aux mêmes dates les années précédentes, il est essentiel de réserver tôt. 

Dans certaines villes, la Coupe du monde coïncidera également avec le 250e anniversaire des États-Unis, ce qui fera encore grimper les prix fin juin/début juillet.

Élargissez vos recherches

Les hôtels en centre-ville ou à proximité des stades se font rares dans certaines villes hôtes de la Coupe du monde. Vous devrez donc peut-être élargir vos horizons et chercher un hébergement plus éloigné. 

Le trajet jusqu'au stade sera peut-être plus long, mais vous pourriez ainsi réaliser d'importantes économies sur vos frais d'hôtel.

Réservez avec annulation gratuite

Comme le parcours de votre équipe en Coupe du monde reste incertain, il est judicieux de vérifier toutes les options de chambres remboursables et d'utiliser les filtres « annulation gratuite » lors de la réservation. 

Cette méthode vous permet également de modifier votre réservation si un hôtel plus proche se libère ou si vous devez suivre votre équipe dans une autre ville lors des dernières phases du tournoi. 

Les options d'annulation gratuite et sans prépaiement sont disponibles lorsque vous recherchez un hébergement sur Booking.com.

Où séjourner dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

  • Aéroport principal : Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL)
  • Conseils de transport : MARTA, le réseau ferroviaire d'Atlanta, est le principal moyen de transport recommandé pour éviter les embouteillages extrêmes les jours de match, avec deux stations (Vine City Station et GWCC/CNN Center Station) situées à proximité du Mercedes-Benz Stadium.
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver un hôtel
Moins de 2 km 704 $ - 3 055Réserver des hôtels
Moins de 10 km 490 $ - 2 070 $Réserver des hôtels
  • Hébergements économiques : Clarion Inn & Suites (centre-ville d'Atlanta) (à moins de 2 km du stade), Holiday Inn Express Hotel & Suites (quartier d'Atlanta/Emory University) (à moins de 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : The Ritz-Carlton Atlanta (à moins de 2 km du stade), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (à moins de 10 km du stade)

Dallas (AT&T Stadium)

  • Aéroport principal : Aéroport international de Dallas-Fort Worth (DFW)
  • Conseils de transport : un réseau de transport en commun temporaire sera mis en place spécialement pour les jours de match, comprenant le Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, le « Bus Bridge » du DART et le tramway d'Arlington.
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver un hôtel
Moins de 2 km 952 $ - 1 161Réserver des hôtels
Moins de 10 km 736 $ - 1 341 $Réserver des hôtels
  • Options à bas prix : Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km du stade), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Motel 6 (Quartier des divertissements d'Arlington, TX) (< 2 km du stade), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km du stade)

Los Angeles (SoFi Stadium)

  • Aéroport principal : Aéroport international de Los Angeles (LAX)
  • Conseils de transport : LA Metro est le prestataire officiel de transport et proposera des services considérablement renforcés pendant le tournoi.
Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 555 $ - 1 716 $Réserver des hôtels
Moins de 10 km 503 $ - 1 593 $Réserver des hôtels
  • Options à bas prix : Comfort Inn Cockatoo (près de l'aéroport LAX) (< 2 km du stade), Super 8 by Wyndham (région de Los Angeles-Culver City) (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Best Western Plus Suites Hotel (Aéroport LAX, stade de Los Angeles) (< 2 km du stade), Marina del Rey Hotel (< 10 km du stade)

Mexico (Estadio Banorte)

  • Aéroport principal : Aéroport international Benito Juarez (MEX)
  • Conseils de transport : L'itinéraire principal vers le stade impliquera une combinaison de métro et de tramway
Distance par rapport au stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 2 553 MXN - 5 131 MXNRéserver des hôtels
Moins de 10 km 939 MXN - 6 504 MXNRéserver des hôtels
  • Options à bas prix : Homesuites Rotarismo (< 2 km du stade), Hôtel TorreBlanca (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km du stade), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km du stade)

Miami (Hard Rock Stadium)

  • Aéroport principal : Aéroport international de Miami (MIA)
  • Conseils de transport : L'accent est mis sur le train à grande vitesse, les navettes dédiées et les options de parkings relais. Brightline (train à grande vitesse) est considéré comme la meilleure option pour les supporters venant du centre-ville de Miami, de Fort Lauderdale, de West Palm Beach ou d'Orlando.
Distance par rapport au stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 1 411 $ - 1 584 $Réserver des hôtels
Moins de 10 km 610 $ - 2 597 $Réserver des hôtels
  • Options à bas prix : Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km du stade), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km du stade), Monte Carlo Suites à Miami Beach (< 10 km du stade)

New Jersey (MetLife Stadium)

  • Aéroport principal : Aéroport international Newark Liberty (EWR)
  • Conseils de transport : La principale liaison ferroviaire est la ligne Meadowlands Rail. Pour ceux qui optent pour le bus, le « TransitWay » de NJ TRANSIT est un nouveau couloir réservé aux bus qui a été mis en place pour transporter 10 000 personnes supplémentaires par heure.
Distance par rapport au stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 918 $ - 1 766 $Réserver des hôtels
Moins de 10 km 591 $ - 2 335 $Réserver des hôtels
  • Options à bas prix : Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km du stade), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km du stade), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km du stade)

Toronto (BMO Field)

  • Aéroport principal : Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ)
  • Conseils de transport : les lignes Lakeshore West et East circuleront toutes les 15 minutes pour répondre à l'affluence des supporters, avec la gare « Exhibition GO Station » de GO Transit, située à proximité du stade.
Distance par rapport au stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé)Réserver des hôtels
Moins de 2 km 944 CAD - 4 789 CADRéserver des hôtels
Moins de 10 km 752 CAD - 1 623 CADRéserver des hôtels
  • Options à bas prix : Union Hotel (< 2 km du stade), Element Toronto Airport (< 10 km du stade)
  • Options haut de gamme : PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km du stade), Riu Plaza Toronto (< 10 km du stade)

Comment réserver des vols pour la Coupe du monde 2026

Si vous vous rendez en Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026, il est également essentiel de planifier à l'avance l'achat de vos billets d'avion. 

Réserver à l'avance permet souvent de bénéficier de tarifs plus bas et de meilleurs horaires de vol, tout en vous offrant la tranquillité d'esprit de savoir que tout est prêt pour votre prochaine aventure à la Coupe du monde.

Les supporters qui souhaitent se rendre en Amérique du Nord pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 peuvent trouver des vols sur des moteurs de recherche comme Skyscanner, qui comparent les offres de plusieurs compagnies aériennes. Réservez votre place dès aujourd’hui et préparez-vous à vivre un été de football sensationnel.

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Quel est le calendrier des matchs de la Coupe du monde 2026, ville par ville ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été annoncées (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis).

LieuDateProgramme (heure locale)BilletsHôtels
Toronto, Canada (BMO Field)12 juinGroupe B : Canada vs Vainqueur de la voie A de l'UEFA (15 h)BilletsHôtels
 17 juinGroupe L : Ghana contre Panama (19 h)BilletsHôtels
 20 juinGroupe E : Allemagne vs Côte d'Ivoire (16 h)BilletsHôtels
 22 juinGroupe I : Norvège vs Sénégal (20 h)BilletsHôtels
 23 juinGroupe L : Panama - Croatie (19 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe I : Sénégal vs Vainqueur du barrage de la FIFA 2 (15 h)BilletsHôtels
 2 juilletSeizièmes de finale : Deuxième du groupe K contre deuxième du groupe L (19 h)BilletsHôtels
Vancouver, Canada (BC Place)13 juinGroupe D : Australie contre le vainqueur de la voie C de l'UEFA (21 h)BilletsHôtels
 18 juinGroupe B : Canada vs Qatar (15 h)BilletsHôtels
 21 juinGroupe G : Nouvelle-Zélande vs Égypte (18 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe B : Suisse vs Canada (12 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe G : Nouvelle-Zélande vs Belgique (20 h)BilletsHôtels
 2 juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe B contre troisième des groupes E/F/G/I/J (20 h)BilletsHôtels
 7 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 85 contre vainqueur du match 87 (13 h)BilletsHôtels
Guadalajara, Mexique (Estadio Akron)11 juinGroupe A : Corée du Sud vs Vainqueur du parcours D de l'UEFA (20 h)BilletsHôtels
 18 juinGroupe A : Mexique vs Corée du Sud (19 h)BilletsHôtels
 23 juinGroupe K : Colombie vs Vainqueur du barrage 1 de la FIFA (20 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe H : Uruguay vs Espagne (18 h)BilletsHôtels
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe F contre deuxième du groupe C (19 h)BilletsHôtels
Mexico, Mexique (Estadio Banorte)11 juinGroupe A : Mexique contre Afrique du Sud (13 h)BilletsHôtels
 17 juinGroupe K : Ouzbékistan vs Colombie (20 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe A : Vainqueur de la voie D de l'UEFA contre le Mexique (19 h)BilletsHôtels
 30 juinSeizièmes de finale : Vainqueur du groupe A contre troisième des groupes C/E/F/H/I (19 h)BilletsHôtels
 5 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 79 contre vainqueur du match 80 (18 h)BilletsHôtels
Monterrey, Mexique (Estadio BBVA)14 juinGroupe F : Vainqueur de la voie B de l'UEFA contre la Tunisie (20 h)BilletsHôtels
 20 juinGroupe F : Tunisie vs Japon (22 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe A : Afrique du Sud contre Corée du Sud (19 h)BilletsHôtels
Atlanta, États-Unis (Mercedes-Benz Stadium)15 juinGroupe H : Espagne vs Cap-Vert (12 h)BilletsHôtels
 18 juinGroupe A : Vainqueur de la voie D de l'UEFA contre l'Afrique du Sud (12 h)BilletsHôtels
 21 juinGroupe H : Espagne vs Arabie saoudite (12 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe C : Maroc vs Haïti (18 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe K : Vainqueur du barrage 1 de la FIFA contre l'Ouzbékistan (19h30)BilletsHôtels
 1er juillet16e de finale : Vainqueur du groupe L contre 3e des groupes E/H/I/J/K (12h)BilletsHôtels
 7 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 86 contre vainqueur du match 88 (12 h)BilletsHôtels
 15 juilletDemi-finales : vainqueurs du match 99 contre vainqueurs du match 100 (15 h)BilletsHôtels
Foxborough, États-Unis (Gillette Stadium)13 juinGroupe C : Haïti contre Écosse (21 h)BilletsHôtels
 16 juinGroupe I : Vainqueur du barrage 2 de la FIFA vs Norvège (18 h)BilletsHôtels
 19 juinGroupe C : Écosse contre Maroc (18 h)BilletsHôtels
 23 juinGroupe L : Angleterre vs Ghana (16 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe I : Norvège vs France (15 h)BilletsHôtels
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe E contre troisième des groupes A/B/C/D/F (16h30)BilletsHôtels
 9 juilletQuarts de finale : vainqueur du match 89 contre vainqueur du match 90 (16 h)BilletsHôtels
Arlington, États-Unis (AT&T Stadium)14 juinGroupe F : Pays-Bas contre Japon (15 h)BilletsHôtels
 17 juinGroupe L : Angleterre vs Croatie (15 h)BilletsHôtels
 22 juinGroupe J : Argentine vs Autriche (12 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe F : Japon vs Vainqueur du Chemin B de l'UEFA (18 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe J : Jordanie vs Argentine (21 h)BilletsHôtels
 30 juinSeizièmes de finale : deuxième du groupe E contre deuxième du groupe I (12 h)BilletsHôtels
 3 juillet16e de finale : deuxième du groupe D contre deuxième du groupe G (13 h)BilletsHôtels
 6 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 83 contre vainqueur du match 84 (14 h)BilletsHôtels
 14 juilletDemi-finales : vainqueur du match 97 contre vainqueur du match 98 (14 h)BilletsHôtels
Houston, États-Unis (NRG Stadium)14 juinGroupe E : Allemagne vs Curaçao (12 h)BilletsHôtels
 17 juinGroupe K : Portugal vs Vainqueur du barrage 1 de la FIFA (12 h)BilletsHôtels
 20 juinGroupe A : Pays-Bas vs Vainqueur du parcours B de l'UEFA (12 h)BilletsHôtels
 23 juinGroupe K : Portugal vs Ouzbékistan (12 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe H : Cap-Vert vs Arabie saoudite (19 h)BilletsHôtels
 29 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe C contre deuxième du groupe F (12 h)BilletsHôtels
 4 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 73 contre vainqueur du match 75 (12 h)BilletsHôtels
Kansas City, États-Unis (Arrowhead Stadium)16 juinGroupe J : Argentine contre Algérie (20 h)BilletsHôtels
 20 juinGroupe E : Équateur vs Curaçao (19 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe F : Tunisie vs Pays-Bas (18 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe J : Algérie vs Autriche (21 h)BilletsHôtels
 3 juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe K contre troisième des groupes D/E/I/J/L (20h30)BilletsHôtels
 11 juilletQuarts de finale : vainqueur du match 95 contre vainqueur du match 96 (20 h)BilletsHôtels
Los Angeles, États-Unis (SoFi Stadium)12 juinGroupe D : États-Unis contre Paraguay (18 h)BilletsHôtels
 15 juinGroupe G : Iran vs Nouvelle-Zélande (18 h)BilletsHôtels
 18 juinGroupe B : Suisse vs Vainqueur de la voie A de l'UEFA (12 h)BilletsHôtels
 21 juinGroupe G : Belgique vs Iran (12 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe D : Vainqueur de la voie C de l'UEFA contre États-Unis (19 h)BilletsHôtels
 28 juin16e de finale : Deuxième du groupe A contre deuxième du groupe B (12 h)BilletsHôtels
 2 juillet16e de finale : vainqueur du groupe H contre deuxième du groupe J (12 h)BilletsHôtels
 10 juilletQuarts de finale : vainqueur du match 93 contre vainqueur du match 94 (12 h)BilletsHôtels
Miami, États-Unis (Hard Rock Stadium)15 juinGroupe H : Arabie saoudite contre Uruguay (18 h)BilletsHôtels
 21 juinGroupe H : Uruguay - Cap-Vert (18 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe C : Écosse vs Brésil (18 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe K : Colombie - Portugal (19h30)BilletsHôtels
 3 juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe J contre deuxième du groupe H (18 h)BilletsHôtels
 11 juilletQuarts de finale : vainqueur du match 91 contre vainqueur du match 92 (17 h)BilletsHôtels
 18 juilletMatch pour la troisième place : perdants du match 101 contre perdants du match 102 (17 h)BilletsHôtels
New Jersey, États-Unis (MetLife Stadium)13 juinGroupe C : Brésil vs Maroc (18 h)BilletsHôtels
 16 juinGroupe I : France - Sénégal (15 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe E : Équateur vs Allemagne (16 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe L : Panama - Angleterre (17 h)BilletsHôtels
 30 juinSeizièmes de finale : vainqueur du groupe I contre troisième des groupes C/D/F/G/H (17 h)BilletsHôtels
 5 juilletHuitièmes de finale : vainqueurs du match 76 contre vainqueurs du match 78 (16 h)BilletsHôtels
 19 juilletFinale : vainqueurs du match 101 contre vainqueurs du match 102 (15 h)BilletsHôtels
Philadelphie, États-Unis (Lincoln Financial Field)14 juinGroupe E : Côte d'Ivoire contre Équateur (19 h)BilletsHôtels
 19 juinGroupe C : Brésil vs Haïti (21 h)BilletsHôtels
 22 juinGroupe I : France vs Vainqueur du barrage 2 de la FIFA (17 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe E : Curaçao contre Côte d'Ivoire (16 h)BilletsHôtels
 27 juinGroupe L : Croatie vs Ghana (17 h)BilletsHôtels
 4 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 74 contre vainqueur du match 77 (17 h)BilletsHôtels
Santa Clara, États-Unis (Levi's Stadium)13 juinGroupe B : Qatar vs Suisse (12 h)BilletsHôtels
 16 juinGroupe J : Autriche vs Jordanie (21 h)BilletsHôtels
 19 juinGroupe D : Vainqueur de la voie C de l'UEFA contre le Paraguay (21 h)BilletsHôtels
 22 juinGroupe J : Jordanie vs Algérie (20 h)BilletsHôtels
 25 juinGroupe D : Paraguay - Australie (19 h)BilletsHôtels
 1er juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe D contre troisième des groupes B/E/F/I/J (17 h)BilletsHôtels
Seattle, États-Unis (Lumen Field)15 juinGroupe G : Belgique contre Égypte (12 h)BilletsHôtels
 19 juinGroupe D : États-Unis vs Australie (12 h)BilletsHôtels
 24 juinGroupe B : Vainqueur de la voie A de l'UEFA contre le Qatar (12 h)BilletsHôtels
 26 juinGroupe G : Égypte vs Iran (20 h)BilletsHôtels
 1er juilletSeizièmes de finale : vainqueur du groupe G contre troisième des groupes A/E/H/I/J (13 h)BilletsHôtels
 6 juilletHuitièmes de finale : vainqueur du match 81 contre vainqueur du match 82 (17 h)BilletsHôtels