Le guide de GOAL pour réserver un hôtel pour la Coupe du monde : prix moyens, options économiques, transports et plus encore

Les barrages de qualification étant terminés et les dernières pièces du puzzle de la Coupe du monde 2026 étant désormais en place, tout est prêt pour le coup d'envoi du tournoi en juin.

Bien qu'il existe une multitude d'options et de choix en matière d'hôtels, ceux qui auront la chance d'assister aux matchs dans les différents stades de la Coupe du monde ne voudront pas attendre la dernière minute pour réserver leur chambre, d'autant plus que les prix devraient augmenter considérablement au cours des prochaines semaines.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations sur l'hébergement pour la Coupe du monde, des meilleurs endroits et emplacements où séjourner aux tarifs auxquels vous pouvez vous attendre, et bien plus encore.

Comment réserver un hébergement pour la Coupe du monde 2026 : l'essentiel à savoir

N'attendez pas trop longtemps

Les prix des hôtels dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 devant augmenter jusqu'à 300 % par rapport aux mêmes dates les années précédentes, il est essentiel de réserver tôt.

Dans certaines villes, la Coupe du monde coïncidera également avec le 250e anniversaire des États-Unis, ce qui fera encore grimper les prix fin juin/début juillet.

Élargissez vos recherches

Les hôtels en centre-ville ou à proximité des stades se font rares dans certaines villes hôtes de la Coupe du monde. Vous devrez donc peut-être élargir vos horizons et chercher un hébergement plus éloigné.

Le trajet jusqu'au stade sera peut-être plus long, mais vous pourriez ainsi réaliser d'importantes économies sur vos frais d'hôtel.

Réservez avec annulation gratuite

Comme le parcours de votre équipe en Coupe du monde reste incertain, il est judicieux de vérifier toutes les options de chambres remboursables et d'utiliser les filtres « annulation gratuite » lors de la réservation.

Cette méthode vous permet également de modifier votre réservation si un hôtel plus proche se libère ou si vous devez suivre votre équipe dans une autre ville lors des dernières phases du tournoi.

Les options d'annulation gratuite et sans prépaiement sont disponibles lorsque vous recherchez un hébergement sur Booking.com.

Où séjourner dans les villes hôtes de la Coupe du monde 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Aéroport principal : Aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL)

Conseils de transport : MARTA, le réseau ferroviaire d'Atlanta, est le principal moyen de transport recommandé pour éviter les embouteillages extrêmes les jours de match, avec deux stations (Vine City Station et GWCC/CNN Center Station) situées à proximité du Mercedes-Benz Stadium.

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver un hôtel Moins de 2 km 704 $ - 3 055 Réserver des hôtels Moins de 10 km 490 $ - 2 070 $ Réserver des hôtels

Hébergements économiques : Clarion Inn & Suites (centre-ville d'Atlanta) (à moins de 2 km du stade), Holiday Inn Express Hotel & Suites (quartier d'Atlanta/Emory University) (à moins de 10 km du stade)

Options haut de gamme : The Ritz-Carlton Atlanta (à moins de 2 km du stade), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (à moins de 10 km du stade)

Dallas (AT&T Stadium)

Aéroport principal : Aéroport international de Dallas-Fort Worth (DFW)

Conseils de transport : un réseau de transport en commun temporaire sera mis en place spécialement pour les jours de match, comprenant le Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, le « Bus Bridge » du DART et le tramway d'Arlington.

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver un hôtel Moins de 2 km 952 $ - 1 161 Réserver des hôtels Moins de 10 km 736 $ - 1 341 $ Réserver des hôtels

Options à bas prix : Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km du stade), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Motel 6 (Quartier des divertissements d'Arlington, TX) (< 2 km du stade), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km du stade)

Los Angeles (SoFi Stadium)

Aéroport principal : Aéroport international de Los Angeles (LAX)

Conseils de transport : LA Metro est le prestataire officiel de transport et proposera des services considérablement renforcés pendant le tournoi.

Distance du stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 555 $ - 1 716 $ Réserver des hôtels Moins de 10 km 503 $ - 1 593 $ Réserver des hôtels

Options à bas prix : Comfort Inn Cockatoo (près de l'aéroport LAX) (< 2 km du stade), Super 8 by Wyndham (région de Los Angeles-Culver City) (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Best Western Plus Suites Hotel (Aéroport LAX, stade de Los Angeles) (< 2 km du stade), Marina del Rey Hotel (< 10 km du stade)

Mexico (Estadio Banorte)

Aéroport principal : Aéroport international Benito Juarez (MEX)

Conseils de transport : L'itinéraire principal vers le stade impliquera une combinaison de métro et de tramway

Distance par rapport au stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 2 553 MXN - 5 131 MXN Réserver des hôtels Moins de 10 km 939 MXN - 6 504 MXN Réserver des hôtels

Options à bas prix : Homesuites Rotarismo (< 2 km du stade), Hôtel TorreBlanca (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km du stade), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km du stade)

Miami (Hard Rock Stadium)

Aéroport principal : Aéroport international de Miami (MIA)

Conseils de transport : L'accent est mis sur le train à grande vitesse, les navettes dédiées et les options de parkings relais. Brightline (train à grande vitesse) est considéré comme la meilleure option pour les supporters venant du centre-ville de Miami, de Fort Lauderdale, de West Palm Beach ou d'Orlando.

Distance par rapport au stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 1 411 $ - 1 584 $ Réserver des hôtels Moins de 10 km 610 $ - 2 597 $ Réserver des hôtels

Options à bas prix : Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km du stade), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km du stade), Monte Carlo Suites à Miami Beach (< 10 km du stade)

New Jersey (MetLife Stadium)

Aéroport principal : Aéroport international Newark Liberty (EWR)

Conseils de transport : La principale liaison ferroviaire est la ligne Meadowlands Rail. Pour ceux qui optent pour le bus, le « TransitWay » de NJ TRANSIT est un nouveau couloir réservé aux bus qui a été mis en place pour transporter 10 000 personnes supplémentaires par heure.

Distance par rapport au stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 918 $ - 1 766 $ Réserver des hôtels Moins de 10 km 591 $ - 2 335 $ Réserver des hôtels

Options à bas prix : Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km du stade), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km du stade), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km du stade)

Toronto (BMO Field)

Aéroport principal : Aéroport international Pearson de Toronto (YYZ)

Conseils de transport : les lignes Lakeshore West et East circuleront toutes les 15 minutes pour répondre à l'affluence des supporters, avec la gare « Exhibition GO Station » de GO Transit, située à proximité du stade.

Distance par rapport au stade Fourchette de prix (du plus bas au plus élevé) Réserver des hôtels Moins de 2 km 944 CAD - 4 789 CAD Réserver des hôtels Moins de 10 km 752 CAD - 1 623 CAD Réserver des hôtels

Options à bas prix : Union Hotel (< 2 km du stade), Element Toronto Airport (< 10 km du stade)

Options haut de gamme : PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km du stade), Riu Plaza Toronto (< 10 km du stade)

Comment réserver des vols pour la Coupe du monde 2026

Si vous vous rendez en Amérique du Nord pour la Coupe du monde 2026, il est également essentiel de planifier à l'avance l'achat de vos billets d'avion.

Réserver à l'avance permet souvent de bénéficier de tarifs plus bas et de meilleurs horaires de vol, tout en vous offrant la tranquillité d'esprit de savoir que tout est prêt pour votre prochaine aventure à la Coupe du monde.

Les supporters qui souhaitent se rendre en Amérique du Nord pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 peuvent trouver des vols sur des moteurs de recherche comme Skyscanner, qui comparent les offres de plusieurs compagnies aériennes. Réservez votre place dès aujourd’hui et préparez-vous à vivre un été de football sensationnel.

Quel est le calendrier des matchs de la Coupe du monde 2026, ville par ville ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de football 2026 ont été annoncées (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis).