Car, selon Sport Bild, le Bayer Leverkusen souhaitait en réalité recruter quatre joueurs pendant le mercato. À une exception près, tous ont ensuite été appelés en septembre par Jürgen Klopp dans son groupe de 44 joueurs.

Le défenseur central Yann Aurel Bisseck, de l’Inter Milan, aurait toutefois coûté trop cher, tandis que Malick Thiaw (Newcastle United) aurait repoussé les avances du club. Angelo Stiller, disponible jusqu’au 15 juillet grâce à une clause libératoire de 36,5 millions d’euros, aurait lui aussi suscité l’intérêt du Bayer Leverkusen. Mais le meneur de jeu du VfB Stuttgart a également refusé.

Selon Sport Bild, Stiller préférait disputer la Ligue des champions avec le club souabe, alors que le Bayer Leverkusen ne joue « que » la Ligue Europa. Il n’a toutefois pas reçu d’appel de Klopp en septembre. Sous Julian Nagelsmann, le prédécesseur de Klopp, sa situation n’était déjà pas des plus simples, mais il faisait tout de même partie du groupe pour la Coupe du monde.

Le Bayer Leverkusen voulait-il faire revenir Julian Brandt ?

Outre Stiller, Chris Führich était également, selon le magazine, une piste sérieuse cet été pour les côtés gauche et droit de l’attaque. Sa clause libératoire de 19 millions d’euros n’aurait probablement pas posé de problème.

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La direction sportive, autour de Simon Rolfes, a toutefois choisi de recruter Afonso Moreira, arrivé de l’Olympique Lyonnais pour 30 millions, et de faire revenir Moussa Diaby d’Arabie saoudite (25 millions). Führich a joué lors du premier match de l’équipe nationale dirigée par Klopp, contre les Pays-Bas.

Par ailleurs, le PDG du Bayer, Fernando Carro, aurait milité en interne pour un retour de Julian Brandt, sans obtenir la majorité parmi les décideurs. Dès le mois de mars, Rolfes avait pourtant fermé la porte à Brandt, dont le contrat avec le BVB arrivait à échéance cet été.

« À ce poste, nous avons un excellent joueur en la personne d’Ibo Maza, qui va remarquablement progresser dans les prochaines années. Julian n’est donc pas une option pour nous », avait-il affirmé dans l’émission Doppelpass sur Sport1.

Brandt a finalement rejoint gratuitement l’Ajax Amsterdam cet été et compte déjà huit buts en 14 matches officiels. Il n’a néanmoins pas reçu de convocation de Klopp en équipe nationale. Le joueur de 30 ans a disputé son dernier match international à ce jour il y a presque exactement deux ans, lors du 1-1 contre la Hongrie (19 novembre).

Bayer Leverkusen : Eichhorn et Culbreath peuvent-ils intégrer l’équipe d’Allemagne sous Klopp ?

Trois joueurs de l’effectif pourraient encore apaiser quelque peu les discussions autour de l’équipe nationale à Leverkusen. Mais, compte tenu de son statut de remplaçant au Bayer, il est permis de douter que Klopp envisage de rappeler l’ancien capitaine Robert Andrich pour le nouveau départ de la sélection allemande.

Les espoirs actuels de Leverkusen pour l’équipe d’Allemagne reposent plutôt sur Montrell Culbreath et, surtout, sur Kennet Eichhorn. Le milieu défensif très prometteur est absent depuis son transfert retentissant du Hertha BSC cet été en raison d’une maladie métabolique, mais devrait reprendre pleinement l’entraînement collectif au début de l’année. Eichhorn pourrait représenter l’avenir de la sélection allemande à son poste.

Culbreath s’est imposé à la surprise générale après le Nouvel An, la saison dernière, devenant titulaire sur l’aile droite lors de la phase retour. Le joueur de 19 ans peut évoluer aussi bien en numéro 10 qu’au milieu droit ou au poste d’arrière droit. Tous ces postes sont disputés en équipe d’Allemagne, mais celui d’arrière droit constitue un chantier majeur depuis des années.

Klopp devrait d’abord miser à ce poste sur Philipp Treu, du SC Fribourg. Le joueur de 25 ans a disputé l’intégralité de trois des quatre matches de Ligue des nations et a laissé une plutôt bonne impression. Derrière lui, la concurrence reste toutefois totalement ouverte. Culbreath a cependant subi une grave blessure au pied lors d’un match amical contre le FC Séville début août, qui l’a freiné pendant deux mois. Il a tout de même repris l’entraînement collectif à la mi-octobre.