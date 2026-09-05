Frenkie de Jong a reculé d’une place dans la hiérarchie des capitaines du FC Barcelone. L’international néerlandais occupait encore le rôle de troisième capitaine la saison dernière, mais devra se contenter de la quatrième position lors du nouvel exercice. Le groupe de joueurs a lui-même déterminé une part importante de l’ordre établi.

À la suite des départs de Marc ter Stegen et de Ronald Araujo, Barcelone a dû redéfinir sa structure de capitaines pour la saison 2026/27. De Jong semblait justement pouvoir prétendre à une position plus élevée après leurs départs, mais cela ne s’est pas concrétisé.

L’entraîneur Hansi Flick a décidé que Raphinha serait désormais le premier capitaine, avec Pedri comme remplaçant attitré. La saison dernière, Ter Stegen et Araujo avaient encore commencé en tant que premiers capitaines du Barça.

Concernant les trois autres places, le technicien allemand n’a pas voulu garder seul les commandes. « Je ne voulais pas décider des trois autres, seulement de ces deux-là, parce qu’ils sont très importants », a expliqué Flick lors de son point presse. L’effectif a ensuite eu la possibilité de désigner lui-même les capitaines restants.

De ce vote, Eric García est ressorti comme troisième capitaine, ce qui oblige De Jong à céder une place par rapport à la saison dernière. Lamine Yamal complète le groupe en tant que cinquième capitaine et se voit ainsi confier, à 19 ans, un rôle officiel de leader au sein de l’effectif.

Le choix de García est considéré comme une confirmation de la confiance qu’il a su gagner sous les ordres de Flick. Le défenseur jouit d’un grand respect au sein du groupe en raison de son professionnalisme, de sa discipline et de son implication dans l’équipe.

« Au final, l’équipe a choisi ces joueurs et pour moi, c’est un bon groupe, avec du leadership. J’ai besoin de tous les joueurs et de leur engagement pour l’équipe », a ajouté Flick.

Barcelone affrontera Valence dimanche, mais devra encore se passer de De Jong, blessé. L’équipe de Flick pourra profiter, dans ce duel, de la perte de points de son concurrent le Real Madrid, battu vendredi soir par le Real Betis.