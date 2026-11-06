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John Eustace a salué la force de caractère de ses joueurs de Derby après leur victoire 3-1 contre Bolton, vendredi soir à Pride Park. Menés d’un but, ils ont renversé la situation, atténuant la pression croissante qui pesait sur le poste de leur entraîneur. Ryan Nyambe, Jack Robinson et Rhian Brewster ont tous marqué après la pause, offrant à Derby sa deuxième victoire de la saison seulement, sa première à domicile et sa première en 11 matches.

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Derby réagit après une première période dominée par Bolton

Derby semblait se diriger vers une nouvelle soirée difficile, alors que Bolton dominait la première période et ouvrait le score à la 42e minute. Larrazabal, excellent sur le côté droit, a débordé avant d’adresser un centre en retrait à Ruben Rodrigues, qui a tranquillement battu Jacob Widell Zetterstrom.

Mais la physionomie du match a changé moins de 60 secondes après la reprise. Morris a centré depuis la gauche, Fuseini a prolongé le ballon et Nyambe a surgi au second poteau pour marquer de près le premier but de sa carrière, lors de son 309e match, selon Sky Sports.

Robinson et Brewster concrétisent le retournement de situation de Derby

Derby a pris l’avantage trois minutes plus tard : Morris a dévié de la tête un ballon envoyé dans la surface et Robinson a conclu de près pour sa première titularisation. Bonham a maintenu Bolton dans le match grâce à un arrêt remarquable sur une frappe de Fuseini, qui était repiqué dans l’axe.

Les visiteurs ont poussé pour égaliser et, à la 70e minute, Zetterstrom s’est détendu pour repousser de l’avant-bras une tête de Sam Dalby sur un centre de Gale. Brewster a ensuite fait exploser le stade dans la quatrième minute du temps additionnel : il a subtilisé le ballon à Larrazabal avant de pénétrer dans la surface et d’expédier une frappe dans la lucarne.

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Eustace salue le caractère de Derby après sa première victoire à domicile

Eustace a changé le dispositif de son équipe à la pause et n’a pas tari d’éloges sur sa réaction. « Nous avons changé de dispositif à la mi-temps et la réaction des joueurs a été remarquable. Nous étions dans une situation difficile, nos résultats en championnat ne sont pas bons, et le groupe a montré son caractère », a-t-il déclaré. « Cela a montré que nous sommes très unis. Les deux joueurs qui ont fait leur entrée dans l’équipe [Shane Duffy et Robinson] pour leur première titularisation nous ont énormément apporté. Cette expérience nous a manqué toute la saison et j’étais ravi pour les joueurs qu’ils décrochent leur première victoire à domicile. »

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L’entraîneur de Derby a ajouté : « Dans les moments vraiment difficiles d’une saison, il faut continuer à croire en ce que l’on fait. Je peux compter sur un staff formidable, et tout le club soutient pleinement l’équipe. L’ambiance au centre d’entraînement n’a pas été excellente, mais elle est tout de même restée très positive. C’est un club fantastique. »

Et maintenant pour Derby et Eustace ?

Malgré cette victoire, Derby reste à quatre points du maintien, mais abordera la trêve internationale avec un bien meilleur moral. Eustace a toutefois rapidement mis en garde contre tout excès de confiance : « Il est très important de ne pas s’emballer après cette victoire, mais nous devons en profiter. »

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Bolton, de son côté, regrettera de ne pas avoir su profiter de sa domination en première période.