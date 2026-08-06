Le gros transfert de Rodri s’accélère : accord personnel sur un retour en Espagne

Le FC Barcelone accélère dans le dossier Rodri. L’expert du mercato Matteo Moretto écrit que les Catalans ont trouvé un accord personnel avec le champion du monde de 30 ans.

Pendant longtemps, Rodri, natif de Madrid, s’est montré ouvert à un transfert au Real Madrid. L’intérêt n’était toutefois pas réciproque pendant longtemps, ce qui lui a fait perdre patience et l’a poussé à s’ouvrir au FC Barcelone.

Le club a désormais réussi à trouver très rapidement un accord avec Rodri, dont le contrat avec City court jusqu’à la mi-2027. Les Anglais réclament 80 millions d’euros, mais seraient prêts à discuter à partir de 60 millions d’euros.

« Le club lui a aussi donné des garanties concernant les négociations avec l’entité anglaise », écrit Moretto. « Dans les prochaines heures, le Barça prendra officiellement contact avec City. »

Rodri a conduit l’Espagne au titre mondial l’été dernier en tant que capitaine. Plusieurs de ses coéquipiers en Roja ont aidé à convaincre Rodri de choisir Spotify Camp Nou pour la suite de sa carrière.

Fabrizio Romano ajoute toutefois que Barcelone reste sur ses gardes face à un éventuel mouvement du Real Madrid. La Maison Blanche s’est surtout concentrée ces dernières semaines sur l’arrivée de l’attaquant du RB Leipzig Yan Diomandé.

Rodri a effectué sa formation à l’Atlético de Madrid, mais a explosé à Villarreal. En 2018, il est revenu chez les Colchoneros, avant d’être vendu à City en 2019, où il est devenu un milieu de terrain de classe mondiale absolue.