Le gros coup de gueule d'un ancien du PSG sur Mbappé

Depuis plusieurs jours, le contentieux entre Kylian Mbappé et le PSG fait beaucoup parler. Ce vendredi un ancien du club laisse un coup de gueule.

Depuis la révélation de l'affaire, c'est le sujet qui fait couler le plus d'encre en France et dans une bonne partie de l'Europe du football. La lettre envoyée par Kylian Mbappé au PSG pour lui signifier son refus d'activer sa prolongation de contrat a créé une bombe dont les retombées continuent de passionner les foules. Ce vendredi, c'est Vikash Dhorasoo, ancien milieu de terrain du club parisien, qui s'est exprimé sur la situation via un coup de gueule assez appuyé envers Mbappé.

Dhorasoo : coup de gueule envers Mbappé

Interrogé sur l'affaire incontournable de l'Hexagone, Vikash Dhorasoo n'a pas mâché ses mots sur l'attitude de l'attaquant français sur le plateau de la chaîne L'Équipe : « Moi je trouve qu'il passe sa vie à nous faire des déclarations pour de nouveau être au centre du jeu et après s'offusquer de nos réactions à tous. On reprend ce qu'il a dit, on analyse et on repose des questions et il est surpris comme si on ne devait pas prendre en compte une réaction comme celle-là. »

L'ancien milieu de terrain du PSG a également rebondi sur la conférence de presse tenue par Kylian Mbappé lors du rassemblement de l'Équipe de France : « Et il rajoute, je ne sais pas si c'est prémédité ou pas, le petit truc du 'pour le moment' lorsqu'il parle du PSG. Et c'est suffisant pour qu'on puisse en discuter. Il pouvait s'arrêter à 'Je reste au PSG'. [...] Il aime bien qu'on parle de lui. Il est déjà assez exposé pour qu'on puisse en rajouter en permanence, la lettre il n'avait pas besoin de l'envoyer. »

Quelque peu excédé par les agissements de Kyky, Dhorasoo demande à l'attaquant parisien de moins en faire : « Un peu d'humilité. Il est le meilleur joueur de l'Équipe de France, peut-être le meilleur au monde et il a un salaire énorme. Pourquoi envoyer cette lettre au PSG alors que la clause était claire? Si il veut, il ne l'utilise pas et il est libre. Il en fait un peu trop et ce n'était pas nécessaire. »