Le grand talent bosnien Kerim Alajbegovic (18 ans) réalise un transfert de 40 millions d’euros

Kerim Alajbegovic est quasiment certain de devenir un joueur de la Juventus. Le Bosnien, tout juste âgé de dix-huit ans, a été aperçu samedi en train de monter dans une voiture à l’aéroport de Turin, notamment avec Miralem Pjanic.

Né à Cologne, Alajbegovic a été formé dans les centres de formation du FC Cologne et du Bayer Leverkusen, avant que ce dernier ne le vende l’été dernier à Red Bull Salzbourg pour seulement deux millions d’euros.

À ce moment-là, Alajbegovic n’avait encore disputé aucun match avec l’équipe première de Leverkusen, même si cela semblait devoir changer lorsque le club a levé cet été la clause de rachat de huit millions d’euros.

Leverkusen n’a pas fait cela sans raison : malgré son jeune âge, Alajbegovic a inscrit treize buts et délivré quatre passes décisives avec Salzbourg. De plus, il s’est illustré lors de la Coupe du monde avec une merveille de but contre le Qatar.

Leverkusen savait qu’il tenait de l’or entre ses mains, mais a longtemps hésité à vendre l’ailier gauche. Le club a finalement décidé d’encaisser pour l’attaquant ambidextre, qui n’aura donc jamais disputé le moindre match avec l’équipe première.

La Juventus paie une somme initiale de 33 millions d’euros, un montant qui peut grimper jusqu’à 40 millions d’euros grâce aux bonus. En outre, les Allemands ont négocié un pourcentage à la revente.

Samedi, on a vu Alajbegovic monter dans une voiture afin de finaliser son transfert, accompagné notamment de son compatriote et ancien joueur de la Juve, Pjanic.

Alajbegovic devient la deuxième grande recrue de la Juventus après Jeff Ekhator. L’attaquant de dix-neuf ans est arrivé de Genoa pour environ seize millions d’euros. Zeki Çelik a également été recruté librement en provenance de l’AS Roma.