Mohamed Bachir Belloumi se trouve peut-être au seuil d'une étape exceptionnelle dans sa carrière professionnelle, après être entré dans le viseur de l'un des plus grands clubs anglais. Les prestations de l'ailier algérien avec Hull City et la sélection de son pays ont commencé à attirer l'attention des grands d'Angleterre, au premier rang desquels Arsenal, qui surveille son évolution en vue d'une éventuelle offensive pour le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Bien que le joueur soit lié à Hull City par un contrat courant jusqu'en juin 2029, son nom s'impose désormais avec force sur le marché des transferts, à la faveur de la hausse de sa cote et de l'intérêt grandissant pour ses services. Mais le fils de la légende du football algérien Lakhdar Belloumi gère ces développements avec sérénité, préférant concentrer son attention sur le terrain plutôt que de se laisser accaparer par les spéculations concernant son avenir.

Les prestations livrées par Mohamed Bachir Belloumi depuis son arrivée dans le football anglais ne sont pas passées inaperçues, l'ailier algérien ayant réussi progressivement à imposer son nom parmi les talents qui méritent d'être suivis, que ce soit sous le maillot de Hull City ou avec la sélection nationale.

La carrière de Belloumi a connu un coup d'accélérateur après son retour dans les rangs de la sélection algérienne, où il a su retrouver sa place et renforcer sa présence dans les plans du staff technique, devenant l'un des éléments importants sur lesquels la sélection compte lors de la prochaine étape.

Ces prestations n'ont pas échappé aux dirigeants d'Arsenal, des rapports de presse anglais ayant révélé que le club londonien suit l'évolution de l'international algérien, tout en étudiant la possibilité de le recruter lors du prochain mercato hivernal.

Pour connaître la position du joueur quant à l'intérêt d'Arsenal, le site « Africa Foot » a pris contact avec une source proche de Mohamed Bachir Belloumi, qui a révélé la manière dont il gère ces informations.

Selon la source, l'ailier algérien accueillerait assurément avec enthousiasme l'opportunité de rejoindre un club de la dimension d'Arsenal, car jouer pour une équipe qui rivalise au plus haut niveau en Angleterre et en Europe représente une étape importante dans sa carrière professionnelle et une occasion exceptionnelle de passer à un niveau plus relevé.

Pour autant, Belloumi ne souhaite pas se laisser emporter par l'enthousiasme suscité par cet intérêt, considérant le suivi d'Arsenal comme un indicateur positif de sa progression et une reconnaissance de ce qu'il livre sur le terrain, mais cela ne le poussera pas à changer ses priorités pour le moment.

Malgré les rumeurs grandissantes au sujet de son avenir, Mohamed Bachir Belloumi préfère ne pas disperser sa concentration en parlant de transferts, plaçant la poursuite de ses bonnes performances avec Hull City en tête de ses priorités.

Le joueur souhaite tirer parti des occasions qui s'offrent à lui avec la formation anglaise et continuer à livrer les prestations à travers lesquelles il a démontré ses qualités techniques et son potentiel offensif, dans l'espoir de faire progresser son rendement et d'obtenir davantage d'opportunités lors de la prochaine étape.

La sélection algérienne reste également fortement présente dans les plans de Belloumi, qui accorde une grande importance à ses responsabilités internationales, en particulier avec les prochaines échéances de l'Algérie, au premier rang desquelles les matches aller et retour face au Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations.

Entre l'intérêt d'Arsenal et son envie de continuer à progresser avec Hull City, il semble que Belloumi ait choisi d'aborder son avenir avec prudence, sans précipiter les événements ni laisser les rumeurs influer sur sa concentration.

En attendant ce que révélera la période à venir, l'ailier algérien préfère que ses prestations sur le rectangle vert soient son message le plus fort, dans l'espoir que le suivi d'Arsenal se transforme en une démarche officielle qui lui ouvrira les portes d'une nouvelle étape dans sa carrière.