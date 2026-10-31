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Giovanni van BronckhorstImago
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le grand malchanceux du Feyenoord se blesse à nouveau : « Mentalement, ça fait quand même un petit coup, oui »

Feyenoord
G. van Bronckhorst
J. Moder

Giovanni van Bronckhorst a annoncé une mauvaise nouvelle concernant Jakub Moder samedi, avant le match entre le Feyenoord et le Fortuna Sittard. Le Polonais avait fait son retour la semaine dernière face au PSV après plusieurs mois d’absence, mais il a ressenti de nouvelles douleurs cette semaine.

Moder s’était gravement blessé au genou le 12 avril de cette année face au NEC. Après une longue période de rééducation, il avait réintégré le groupe début octobre. Il avait fait son retour le week-end dernier, en entrant en jeu face au PSV peu avant la fin du match.

Moins d’une semaine plus tard, il connaît donc un nouveau contretemps, comme l’a confirmé Van Bronckhorst à ESPN. « Moder n’est pas là. Il a eu un petit pépin à l’entraînement hier (vendredi, NDLR), malheureusement. »

« Il ne pouvait pas être apte aujourd’hui. Nous devons attendre de savoir exactement ce qu’il a, mais il a dû s’arrêter hier », explique Van Bronckhorst, à qui l’on demande ensuite s’il faut envisager une absence de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. « Je ne le sais pas pour le moment. »

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« C’est vraiment un coup de malchance. C’est un garçon qui a été absent pendant des mois, qui a travaillé très dur pour se remettre et qui était de retour avec nous ces dernières semaines. Pour lui surtout, c’est un petit coup dur sur le plan mental, oui. »

Moder, 27 ans, est arrivé de Brighton en janvier 2025 et est sous contrat avec le Feyenoord jusqu’à la mi-2028. L’international aux 36 sélections a disputé 31 matches avec le Feyenoord à ce jour.

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