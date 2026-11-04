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FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISAFP
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le grand espoir Konstantinos Karetsas offre la victoire au Borussia Dortmund face au Real Betis

Borussia Dortmund vs Bétis Séville
Borussia Dortmund
Bétis Séville
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Le Borussia Dortmund a rejoint le Real Betis au classement de la Ligue des champions. L’équipe de Niko Kovac a remporté leur confrontation 2-1. Konstantinos Karetsas (18 ans) a inscrit le but de la victoire au Signal Iduna Park juste après l’égalisation d’Aitor Ruibal. Dortmund et le Betis comptent désormais neuf points après quatre matches et sont bien placés.

Dortmund, avec Joey Veerman dans le onze de départ, a dominé le début de rencontre et s’est créé plusieurs situations dangereuses. Serhou Guirassy a été servi deux fois en bonne position, mais le buteur guinéen n’a pas su en profiter.

Le Betis est ensuite mieux entré dans son match et s’est montré dangereux surtout sur le côté gauche, où Abde Ezzalzouli a régulièrement donné du fil à retordre à Waldemar Anton. Les belles actions du Marocain n’ont toutefois pas eu plus de succès que celles de Dortmund.

Le score a finalement été ouvert peu après la pause, en faveur de Dortmund. Anton a trouvé Julian Ryerson, qui a servi Jobe Bellingham. L’Anglais a vu sa tentative de près repoussée par Álvaro Valles. Le ballon relâché est revenu à Fábio Silva, ancien joueur du PSV, qui a marqué : 1-0.

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Dortmund n’a toutefois pas réussi à conserver son avance. Anton a commis une erreur avec une passe catastrophique, empêchant ses coéquipiers de réagir à temps pour couper le centre d’Ezzalzouli. Ruibal en a profité pour pousser le ballon au fond au second poteau : 1-1.

Dortmund ne s’est pas laissé déstabiliser et a rapidement repris l’avantage. Valles, jusque-là très bon dans les buts, s’est montré peu convaincant sur la frappe de Karetsas, qui a tiré immédiatement après un contrôle aussi superbe qu’efficace : 2-1.

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