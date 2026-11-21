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Le FC Barcelone a assuré l’avenir à long terme du défenseur Xavi Espart, qui a signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2030. Issu de la Masia, le jeune joueur a connu une ascension fulgurante sous les ordres de Hansi Flick cette saison et s’est imposé comme un élément important de l’équipe première.

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Un engagement à long terme au Camp Nou

Le jeune prodige a officiellement signé son nouveau contrat vendredi dans les bureaux du Spotify Camp Nou. Aux côtés du président du club, Joan Laporta, le défenseur polyvalent a confirmé la prolongation initialement convenue en octobre . Il restera ainsi au Barça pour plusieurs saisons. Cette prolongation témoigne de la volonté du club catalan de protéger ses meilleurs talents formés au club des convoitises extérieures.

Espart a rapidement gagné les faveurs des supporters. Il a hérité du numéro 12 et fait ses preuves dans différents rôles tactiques. Son passage des équipes de jeunes à l’équipe première s’est fait sans difficulté, ses qualités techniques et son intelligence tactique ayant retenu l’attention du staff. Le club avait fait de cette prolongation une priorité afin de récompenser sa progression rapide et de consolider sa place dans l’équipe première après ses prestations convaincantes depuis ses débuts dans le football professionnel.

Ému, Espart vit son rêve au Barça

Arrivé à la Masia en 2015 en tant que jeune espoir, le défenseur a gravi les échelons jusqu’à l’équipe première, un véritable conte de fées. Visiblement ému lors de la signature, le nouveau numéro 12 est revenu sur cette étape très personnelle, aboutissement de plus de dix ans de travail acharné en Catalogne. Espart a exprimé sans détour son attachement au club.

« Je veux passer toute ma carrière au FC Barcelone. Arriver jusqu’ici est difficile, mais y rester l’est tout autant. Mon rêve est de construire ma carrière dans ce club. Le FC Barcelone est le club de ma vie », a déclaré Espart.

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Dix ans de formation à la Masia

En une décennie, il est passé du statut de milieu de terrain prometteur à celui de latéral moderne et polyvalent, capable d’apporter aussi bien en défense qu’en attaque. Cette capacité d’adaptation a été la clé de sa réussite : elle lui a permis d’occuper plusieurs rôles dans le dispositif tactique de Hansi Flick lors de sa première saison. Il a fait ses débuts avec l’équipe première lors d’une soirée européenne sous haute pression, en mars dernier, en entrant en jeu en fin de match lors d’un huitième de finale de Ligue des champions à St James’ Park.

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Cette saison, Espart a franchi un nouveau palier, notamment lors d’une prestation remarquée à Paris, où il a inscrit son premier but en compétition européenne. Cette réalisation faisait suite à une finition précise face à Levante et a mis en évidence sa capacité à participer efficacement aux attaques. Ses prestations pendant la présaison n’avaient laissé que peu de doutes à Flick sur sa capacité à évoluer à ce niveau. Depuis, lorsqu’il est apte à jouer, il figure régulièrement dans les groupes convoqués pour les matches, justifiant la grande confiance que lui accorde son entraîneur.

Un avenir prometteur au Barça

L’élan du jeune joueur a toutefois été temporairement interrompu par une blessure contractée lors d’un récent Clasico. Cette blessure constitue le premier obstacle physique majeur de sa jeune carrière, mais la décision du club de finaliser sa prolongation pendant sa rééducation témoigne de sa confiance intacte dans son rétablissement.

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Malgré cette blessure récente, l’optimisme reste de mise concernant l’avenir d’Espart, qui se prépare à une longue carrière en Catalogne. Son nouveau contrat, qui expire en 2030, apporte de la stabilité au joueur comme au club et permet au défenseur de se consacrer pleinement à sa progression. La signature dans les bureaux du Spotify Camp Nou montre clairement que le club le considère comme un pilier de son projet à long terme.