Le Graët confirme pour la prolongation de Deschamps : "Il faut d'abord qu'il qualifie l'équipe"

Noël Le Graët confirme ce jeudi matin que Didier Deschamps sera prolongé jusqu'en 2022 s'il qualifie l'équipe de France pour l'Euro 2020.

Dans un entretien à l'AFP, le 19 mars, Didier Deschamps avait fait savoir qu'il serait ouvert à l'idée de prolonger son contrat de sélectionneur jusqu'à la 2022 au . Ce à quoi Noël Le Graët avait ouvert la porte ensuite, dans des propos accordés au Figaro, rappelant toutefois qu'il devrait d'abord qualifier l'équipe de pour l' . Un objectif clair que le président de la Fédération Française de Football (FFF) a confirmé ce jeudi matin au micro de France Inter.

"On se reverra après la qualif"

"Didier et moi, on se reverra après la qualif', au mois de décembre, et, en très peu de temps certainement, on trouvera la possibilité de continuer, mais pas avant la fin (de la phase de qualifications)", a-t-il d'abord confié, avant d'ajouter : "Ça me paraît probable (qu'il prolonge), mais il faut d'abord qu'il se qualifie."

Pour le moment, les champions du monde sont en tête de leur groupe avec six points de pris en deux matches. Ils ont parfaitement lancé leur campagne de qualification en remportant les deux premières rencontres, en Moldavie (1-4) et contre l' (4-0).