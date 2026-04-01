Le gouvernement espagnol, après ses propos racistes contre l'islam : « Nous sommes confrontés à une minorité arriérée... et l'équipe nationale ne fait pas exception »

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a fermement condamné l'incident raciste survenu lors du match amical opposant les équipes nationales d'Espagne et d'Égypte, qui s'est déroulé mardi dernier au stade « RCDE » (stade de l'Espanyol) à Barcelone, dans le cadre de la préparation des deux équipes pour la Coupe du monde 2026.

Le match s'est soldé par un score nul et vierge (0-0), mais il a été marqué par des incidents regrettables qui ont gâché l'ambiance : un groupe de supporters a scandé des slogans hostiles aux musulmans et sifflé pendant l'hymne national égyptien.

Les responsables du stade sont intervenus à plusieurs reprises pour mettre en garde les supporters, tandis que la police catalane a ouvert une enquête sur cet incident qualifié d’« islamophobe et xénophobe ».

Dans un tweet publié sur son compte officiel sur le site « X », Sanchez a déclaré : « L’incident d’hier à Cornellà est inacceptable et ne doit pas se reproduire. Nous ne pouvons pas laisser une minorité arriérée ternir l’image de l’Espagne, ce pays pluriculturel et tolérant, et l’équipe nationale de football ainsi que ses supporters ne font pas exception. »

Il a exprimé son soutien total aux sportifs victimes de ces agressions, rendant hommage à tous ceux qui contribuent avec respect à la construction d’une société meilleure, en déclarant : « J’adresse mon soutien sincère aux sportifs qui ont subi cet incident, et je salue tous ceux qui contribuent, par leur respect, à rendre notre pays meilleur. »

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La Fédération espagnole de football et le sélectionneur national Luis de la Fuente, ainsi que des joueurs de premier plan tels que Pedri et Lamine Yamal (qui a affirmé être musulman et qualifié ces chants d’« ignorants et racistes »), ont fermement condamné ces comportements, soulignant qu’ils ne reflètent ni les valeurs du sport ni celles du peuple espagnol.

Cet incident s'inscrit dans le cadre des préparatifs des deux équipes pour la Coupe du monde 2026, l'équipe égyptienne cherchant à acquérir de l'expérience face à de solides équipes européennes, tandis que l'équipe espagnole (championne d'Europe) continue de construire son équipe jeune en vue des grandes compétitions.