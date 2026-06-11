La Côte d’Ivoire sera privée de ses supporters lors de la Coupe du monde 2026. En effet, de nombreux fans ivoiriens, n’ayant pas obtenu à temps leur visa pour les États-Unis, ont dû annuler leurs déplacements prévus pour la phase finale de la compétition.

Julien Kouadio Adonis, président d’une association de supporters ivoiriens, a confirmé la nouvelle et dénoncé auprès de plusieurs médias la politique américaine en matière de visas, qui, selon lui, exclut de nombreux fidèles des Éléphants.

Il accuse ouvertement l’administration Trump de vouloir tenir à distance les supporteurs de certains pays, dont la Côte d’Ivoire : « Les États-Unis ont été très clairs à ce sujet. »

La déception est immense au sein de la communauté des fans, qui avaient pourtant respecté l’ensemble des procédures visées, en vain.

« Cette situation nous fait beaucoup de peine, car elle nous empêche d’accomplir notre mission sacrée : soutenir notre équipe nationale », poursuit le responsable des supporters.

L’engouement pour le Mondial américain était déjà timide en Côte d’Ivoire avant le coup d’envoi ; on espérait initialement voir cinq cents supporteurs faire le voyage, un chiffre désormais hors d’atteinte en raison des obstacles administratifs.

Ce problème n’est pas isolé : depuis plusieurs semaines, des supporters de plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient qualifiés pour la Coupe du monde 2026 rapportent des difficultés identiques.

La Côte d’Ivoire figure dans le groupe de l’Équateur, de l’Allemagne et de Curaçao. Le match contre les Allemands se tiendra à Toronto (Canada), où les conditions d’entrée sont plus souples. On ignore encore si un contingent plus important de fans ivoiriens pourra faire le déplacement.