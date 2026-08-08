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Le Golden Boy ? Al-Ahly rivalise avec Stuttgart et deux clubs anglais pour le joyau de Fenerbahçe

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« ... vous pouvez réaliser des bénéfices grâce à cette transaction »

L'un des plus grands talents de Fenerbahçe est entré dans le viseur d'Al-Ahli saoudien, dans un contexte de démarches croissantes de la part de plusieurs clubs pour s'attacher les services du joueur durant le mercato actuel.

Selon les révélations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, le joueur en question est le Français Siddiki Cherif, « 19 ans », qui suscite également l'intérêt du club allemand de Stuttgart, après avoir déjà été associé aux clubs anglais d'Ipswich Town et de Coventry City.

Le journaliste turc a déclaré sur YouTube : « J'avais dit la même chose lorsque j'avais révélé l'information en exclusivité pour la première fois : vendez Siddiki Cherif sans subir la moindre perte financière ; vous pouvez même réaliser des bénéfices grâce à cette transaction. »

Il a poursuivi : « Nous avions précédemment révélé en exclusivité l'intérêt d'Ipswich Town et de Coventry pour le joueur, et j'avais ajouté ce jour-là une autre information faisant état de deux offres supplémentaires ; l'une émanant d'un club saoudien et l'autre du championnat allemand (la Bundesliga). Nous avons dévoilé il y a quelques jours que le club allemand était Stuttgart, tandis que l'autre équipe est Al-Ahli saoudien. »

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Le journaliste turc a souligné que les récentes modifications apportées aux règlements d'enregistrement des joueurs étrangers et des jeunes dans le championnat saoudien de football professionnel ont fait de Siddiki Cherif un véritable « golden boy » et la première cible stratégique là-bas ; les nouvelles règles permettant de bénéficier directement des services des jeunes éléments et de les répartir entre l'équipe première et les catégories des minimes et des jeunes, ce qui renforce les chances du joueur de vivre une nouvelle expérience et de rechercher l'espace qui lui garantisse un temps de jeu régulier, selon ses termes.

Il a ajouté : « Et en raison de la modification de ce règlement, les clubs peuvent désormais aligner immédiatement deux joueurs dans les catégories inférieures, et deux joueurs dans l'équipe première en vertu de la règle du jeune joueur. Cela signifie que les deux joueurs (jeunes) présents actuellement dans la plupart des clubs (au sein de l'équipe première) se retrouveront écartés (ou seront remplacés). »

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