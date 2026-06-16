Le Ghana sollicite les instances judiciaires avant son match contre le Panama en Coupe du monde

Le gouvernement ghanéen a déposé ce mardi un recours officiel afin de contester la décision des autorités canadiennes de refuser un visa d’entrée au milieu de terrain Thomas Partey. Une cour fédérale doit se saisir d’urgence de ce dossier.

Dans l’immédiat, le milieu de terrain manquera donc le match d’ouverture du Ghana face au Panama, programmé jeudi matin à Toronto. Cette crise diplomatique, liée à une procédure pénale en cours au Royaume-Uni, empêche pour l’instant le milieu de terrain de 33 ans de rejoindre ses coéquipiers.

Le milieu de terrain, qui a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de viol et d’un chef d’agression sexuelle liés à des allégations formulées par quatre femmes différentes entre 2020 et 2022, doit comparaître devant le tribunal l’année prochaine.

Accra dénonce une décision « arbitraire et injuste » et réclame une autorisation exceptionnelle pour que le milieu de terrain puisse entrer temporairement au Canada et disputer la rencontre avec les Black Stars. Le gouvernement demande aussi au tribunal d’ordonner aux autorités migratoires d’examiner en urgence une nouvelle demande de visa.

Le ministre des Affaires étrangères ghanéen, Samuel Okudzito Ablakwa, a confirmé que toutes les voies diplomatiques étaient également explorées pour obtenir un visa canadien en faveur de l’ancien Gunner, tandis que la durée des procédures judiciaires demeure incertaine.

Le ministère canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a toutefois rappelé à la BBC que « la position du Canada est claire : l’organisation de grands événements ne modifie en rien ses lois en matière d’immigration. Chaque personne souhaitant venir au Canada fait l’objet d’une évaluation individuelle, sur la base des faits disponibles et de la législation en vigueur. »

Rappelons que le milieu de terrain, qui évolue actuellement à Villarreal, a disputé plus de 50 matchs internationaux avec les Black Stars depuis ses débuts en juin 2016. Avant le coup d’envoi de la compétition, le sélectionneur portugais Carlos Queiroz avait affirmé qu’il n’avait aucune crainte à convoquer Partey et à l’inclure dans son effectif.

Le Ghana affrontera l’Angleterre à Boston (États-Unis) le 23 juin, puis la Croatie à Philadelphie le 27 juin. Si les Black Stars terminent deuxièmes du groupe 12, ils pourraient devoir revenir au Canada dès les seizièmes de finale.