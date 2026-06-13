Dans un incident diplomatique grave, le gouvernement ghanéen a dénoncé samedi la décision des autorités canadiennes de refuser un visa d’entrée au milieu de terrain international Thomas Partey, la jugeant « hautaine et extrêmement injuste ». Ce revers empêche le joueur de prendre part au match décisif de son équipe nationale face au Panama, mardi à Toronto, comptant pour la 8^e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026. Le chef de la diplomatie ghanéenne a adressé une note de protestation officielle à son homologue canadien, exigeant l’annulation immédiate de cette décision.

Dans un communiqué officiel publié samedi, le ministère ghanéen des Affaires étrangères précise que les services d’immigration canadiens ont fondé leur refus sur des poursuites pénales en cours contre le milieu de terrain au Royaume-Uni, des poursuites « qui n’ont donné lieu à aucune condamnation ni à aucun jugement de culpabilité ». Accra estime donc que cette décision viole de manière flagrante le principe internationalement reconnu de la présomption d’innocence.

La position officielle du Ghana

Dans son communiqué, le ministère ghanéen des Affaires étrangères a réaffirmé le principe de la présomption d’innocence, critiquant vivement les autorités d’Ottawa pour s’être appuyées sur des accusations non prouvées judiciairement afin d’empêcher des « Black Stars » de prendre part à une rencontre officielle dans le cadre de la plus grande compétition sportive mondiale, estimant cette décision dépourvue de fondement juridique valable et contraire aux principes fondamentaux de la justice.

Sur le plan diplomatique,

Le document officiel précise : « Le gouvernement ghanéen est déterminé à explorer et à épuiser tous les recours diplomatiques, juridiques et administratifs disponibles en vertu du droit canadien et international afin de garantir un examen complet et équitable de toutes les questions juridiques et factuelles pertinentes, conformément aux procédures légales requises », signalant qu’Accra ne se contentera pas du statu quo et usera de toutes les instances diplomatiques et juridiques pour faire valoir ses droits.

Parallèlement, le chef de la diplomatie ghanéenne, Samuel Okudzito Ablakou, a engagé une démarche urgente en remettant une note de protestation officielle à son homologue canadien, exigeant l’annulation immédiate de cette décision. estimant que cette décision crée un précédent dangereux qui pourrait compromettre la crédibilité des garanties offertes par les pays hôtes de la Coupe du monde en matière de liberté de circulation et d’accès des participants officiellement accrédités.

Barty, 32 ans, milieu de terrain du Villarreal CF, est poursuivi pour sept viols et une agression sexuelle présumés commis entre 2020 et 2022 au Royaume-Uni, Il a plaidé non coupable à toutes les charges et attend la fixation de son procès ; à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée contre lui.