Le Ghana exulte après un but victorieux inscrit dans le temps additionnel (95^e minute) face à une équipe panaméenne pourtant dominatrice

Le Ghana a remporté son premier match de Coupe du monde dans les arrêts de jeu. Longtemps dominés par une sélection panaméenne bien organisée, les Black Stars semblaient se diriger vers un nul 0-0. Mais à la 95^e minute, une dernière contre-attaque a permis à Caleb Yirenkyi de marquer et d’offrir les trois points à son équipe (1-0). Caleb Yirenkyi a inscrit le but de la victoire et déclenché l’extase chez les supporters ghanéens présents à Toronto. Le Ghana totalise donc trois points dans le groupe L, au même titre que l’Angleterre, tandis que le Panama et la Croatie restent à zéro.

La première occasion dangereuse est venue du Panama après une attaque rapide sur le côté droit. Michael Murillo, joueur de Besiktas, a adressé un centre précis à Cecilio Waterman, qui a habilement dévié le ballon vers le coin opposé, obligeant le gardien Lawrence Ati Zigi à réaliser un superbe arrêt.

Le danger est ensuite revenu des mêmes sources : Ati Zigi a repoussé d’un coup de poing un centre tendu, mais le ballon est revenu sur Jiovany Ramos, dont la frappe a frôlé la transversale.

Panama dominait clairement la rencontre à Toronto et continuait à chercher des espaces. Ati Zigi s’illustrait par plusieurs interventions de grande qualité et maintenait le score à 0-0 à la mi-temps, avant d’être remplacé par Benjamin Asare sur blessure.

Le Ghana, qui alignait des joueurs de renom comme Antoine Semenyo, Ernest Nuamah et Kamaldeen Sulemana, est mieux entré dans le match après la pause. Jonas Adjetey a immédiatement alerté le gardien Orlando Mosquera d’une tête trop axial.

La domination ghanéenne reste toutefois éphémère : le Panama reprend le contrôle et tente de nouveau sa chance par Christian Martínez, César Blackman puis Ramos, sans succès. Les Black Stars ne se créent qu’une occasion notable, un nouveau coup de tête d’Adjetey.

Mais dans les tout derniers instants du temps additionnel, le Ghana a frappé. Semenyo a conservé l’équilibre puis a lancé Brandon Thomas-Asante, qui a enroulé sa course avant de centrer en première intention. Au second poteau, Yirenkyi a conclu l’action d’une tête victorieuse : 1-0.