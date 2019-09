Le geste de rage de Piqué dans le vestiaire après Osasuna-Barça

Gérard Piqué aurait piqué une colère noire dans le vestiaire après le match au sujet du pénalty.

La main de Gerard Piqué a donné à Osasuna un pénalty tardif qui lui a permis de faire match nul 2-2 contre Barcelone samedi. Le joueur était en colère contre la décision et a déclaré qu'il ne pensait pas que c'était un pénalty après le match. Mais sa réaction dans le vestiaire a été bien plus violente.

En effet, comme le rapporte SPORT, la colère de Piqué sur le terrain a continué dans le vestiaire. Piqué aurait critiqué la décision de l'arbitre dans le tunnel et a ensuite donné un coup de pied au mur lorsqu'il est arrivé au vestiaire, y laissant des traces de crampons.

Plus tard, Piqué a parlé en zone mixte de ce fameux penalty qui a fait perdre au Barça deux points à El Sadar selon lui :

"J'aimerais que les arbitres essayent de sauter avec leurs mains", a-t-il déclaré à la presse. "Je ne peux pas me couper les bras et si ça ne me frappe pas au bras, ça me frappe au visage. En début de saison, les arbitres nous ont dit beaucoup de choses... C'était très clair pour moi, ce n'était pas un penalty."