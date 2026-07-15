Souvenirs d'une soirée légendaire à Anfield

Le nouveau design s’articule autour d’un moment marquant de l’histoire du football italien : le 18 mars 1992. Ce soir-là, le Genoa s’était rendu dans le Merseyside et l’avait emporté 2-1, devenant ainsi la première formation transalpine à s’imposer à Anfield en coupe d’Europe. Cette victoire avait éliminé les Reds de Graeme Souness en quarts de finale de la Coupe UEFA et reste gravée dans les mémoires du Stadio Luigi Ferraris.

Face à des Reds emmenés par Ian Rush, Steve McManaman et John Barnes, les Rossoblu ont livré une masterclass et filé vers le dernier carré. Trente-cinq ans plus tard, à l’occasion de la saison 2026-2027, le club rend hommage aux joueurs qui ont fait taire l’un des stades les plus intimidants du football mondial. La campagne de lancement, intitulée à juste titre « You’ll Never Run Alone », salue le lien indéfectible qui unissait le club et ses supporters lors de ce parcours européen.

Quand l’esthétique rétro rencontre la performance moderne

Conçu en collaboration avec Kappa, le maillot reprend des codes esthétiques des années 1990, associant les traditionnelles moitiés rouge et bleue à un col vintage et à des détails qui évoquent le modèle de 1992. Si l’allure est résolument rétro, la technologie, elle, est résolument moderne. Le maillot est confectionné en tissu technique recyclé KOMBAT™ Pro, garantissant qu’il répond aux exigences de haute performance du football contemporain.

Conçu pour être léger et respirant, il offre une liberté de mouvement totale aux stars actuelles. Mais c’est sa charge émotionnelle qui le rend vraiment unique. En reliant les années 90 au présent, Gênes et Kappa ont créé un maillot qui est à la fois un équipement sportif de haut niveau et un objet historique pour les fidèles du Grifone.

Hommage aux héros et à un capitaine disparu

Pour marquer ce lancement, le Genoa a réuni cinq icônes de l’équipe de 1992 : Bortolazzi, Ruotolo, Skuhravý, Torrente et Ferroni. Ces anciens joueurs ont été rassemblés pour une campagne conçue par l’agence No Panic et immortalisée par le photographe Andrea Venturini. Ces images rappellent avec force le palmarès du club sur la scène européenne et l’impact durable de cette génération de joueurs.

Fait marquant, cette opération rend également hommage à l’ancien capitaine Gianluca Signorini, disparu en 2002. L’ancien capitaine, décédé en 2002, était le cœur battant de l’équipe qui a conquis Anfield. Son héritage reste indissociable de l’identité du club, et le maillot domicile 2026-2027 garantit que sa plus grande soirée en tant que leader ne sera jamais oubliée par la prochaine génération de supporters des Rossoblu. C’est un hommage mérité à une équipe qui a osé rêver et à un capitaine qui l’a menée vers l’impensable.