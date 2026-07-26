L'Inter Milan poursuit son travail de renforcement de son effectif durant la période des transferts estivale, plaçant le renforcement de sa défense parmi ses priorités, alors que le champion d'Italie cherche à ajouter un élément doté d'expérience et de qualité avant le début de la nouvelle saison, tandis que les contacts s'accélèrent avec l'un des défenseurs les plus en vue de la Premier League.

Le réseau italien Sportmediaset a révélé que l'Inter a intensifié ses négociations avec Tottenham Hotspur pour recruter le défenseur argentin Cristian Romero, qui a exprimé son accord pour revenir en Serie A cinq ans après son départ de l'Atalanta.

Selon le rapport, Romero, âgé de 28 ans, considère qu'un transfert à l'Inter représente l'étape idéale de sa carrière, et ce après avoir atteint la finale de la Coupe du monde 2026.

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Il a ajouté que la direction de l'Inter s'apprête à présenter une première offre officielle, incluant un prêt du joueur avec obligation d'achat, dans une transaction d'une valeur totale de 40 millions d'euros.

Le directeur sportif du club italien, Piero Ausilio, devrait tenir un nouveau tour de négociations avec les responsables de Tottenham dans les prochains jours, dans le but de parvenir à un accord définitif.

Tottenham réclamait au départ 50 millions d'euros en échange du départ de son capitaine, mais la volonté manifeste de Romero de rejoindre l'Inter a donné au club italien un avantage dans les négociations.

Cela intervient à un moment où Tottenham a réorganisé ses options défensives cet été, après avoir recruté Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi, ce qui le rend plus flexible dans l'étude des offres présentées pour Romero.

Le rapport a confirmé que l'accord avec le joueur ne devrait pas constituer un obstacle, après des discussions positives avec ses représentants, tandis que les deux clubs poursuivent leur travail pour finaliser la transaction avant la clôture du marché des transferts.

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