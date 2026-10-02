Le géant absolu du football européen continue de viser Givairo Read et attend un départ crucial

Après un été agité, Givairo Read est toujours un joueur de Feyenoord. Le directeur technique Dévy Rigaux a réussi à le conserver malgré l’intérêt de grands clubs européens, mais un géant d’Europe s’intéresse toujours au latéral de 20 ans.

Christian Falk de BILD Sport rapporte vendredi matin que Read figure toujours très haut sur la liste du Bayern Munich. « Ce n’était pas une option de le recruter cet été. Pas parce qu’il était trop cher ou parce qu’ils n’étaient pas suffisamment convaincus. »

« Le Bayern n’a pas pu vendre Sacha Boey », écrit le journaliste. Le salaire du Français pèse toujours sur la masse salariale du Rekordmeister, ce qui a empêché le Néerlandais de partir en Allemagne.

« Max Eberl (directeur technique, NDLR) ne pouvait dépenser qu’un budget maximal de 70 millions d’euros. Au total, il devait vendre et réorganiser, et au final, il ne restait plus d’argent pour Read », explique Falk.

Selon l’insider du Bayern, le club reste pour l’instant séduit par le joueur de Feyenoord. « S’ils peuvent faire partir Boey vers un autre club, cela créera une marge pour recruter Read. Il est très estimé pour ce poste. »

L’intérêt pour Read reste important, puisque des clubs de Premier League s’intéressent également aux services du piston. « Si l’un de ces clubs fait une offre, le Bayern aura du mal à payer beaucoup plus que le montant qu’il est idéalement prêt à mettre pour lui », conclut Falk.