Le gardien Ørjan Nyland décroche un beau nouveau club après une solide Coupe du monde avec la Norvège

Ørjan Nyland est sur le point de franchir une belle étape supplémentaire dans sa carrière. Selon l’expert du mercato Florian Plettenberg de Sky Sport le Norvégien, libre de tout contrat, va signer avec le RB Leipzig.

Nyland a connu une saison faite de contrastes. Le gardien de 35 ans était le numéro deux attitré à Séville derrière le Grec Odysseas Vlachodimos et n’a joué qu’en Coupe du Roi et pendant les périodes internationales.

Pour le sélectionneur Ståle Solbakken, Nyland est resté, malgré son rôle de remplaçant en Espagne, le premier choix avec la Norvège. Ainsi, en mars, Nyland a disputé l’intégralité du match lorsque, avec ses coéquipiers, il s’est incliné contre les Pays-Bas en amical (2-1).

Nyland a globalement réalisé une solide Coupe du monde et effectué plusieurs arrêts cruciaux lors des matches à élimination directe contre la Côte d’Ivoire et le Brésil. En quart de finale contre l’Angleterre, cela a toutefois mal tourné.

Nyland avait aussi longtemps été solide contre l’Angleterre, mais il a commis une erreur en relâchant une frappe de Morgan Rogers. Jude Bellingham en a profité (1-2) et la Norvège ne s’est plus remise de ce coup dur (1-2).

Le contrat de Nyland avec le Séville FC a expiré cet été, ce qui faisait de lui, combiné à ses solides performances en Coupe du monde, une option attrayante pour de nombreux clubs.

Leipzig devait se mettre en quête d’un gardien en raison du départ imminent de Péter Gulácsi. Le Hongrois (36 ans) va tenter une aventure à Villarreal dans l’automne de sa carrière.