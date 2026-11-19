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L'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de Tractor, a été le grand homme de la cérémonie des trophées des meilleurs d'Asie 2026, en remportant le titre de meilleur joueur pour la première fois de sa carrière.

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La cérémonie de remise des trophées des meilleurs d'Asie s'est tenue ce jeudi à l'Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capitale thaïlandaise, qui avait déjà accueilli l'événement en 2017, avec des récompenses décernées dans 19 catégories différentes.

Alireza Beiranvand : meilleur joueur d'Asie

Parmi les récompenses remises lors de la cérémonie figurait le trophée de meilleur joueur d'Asie, que se disputaient Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dawsari , ainsi que l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de Tractor.

Alireza Beiranvand a remporté le trophée pour la première fois de sa carrière, après ses excellentes performances avec Tractor et la sélection iranienne cette année.

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Beiranvand devient ainsi le premier gardien de but à décrocher le titre de meilleur joueur du continent asiatique depuis la création de ce trophée par la Confédération asiatique de football en 1994.

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De son côté, la Nord-Coréenne Kim Kyong-yong a reçu le trophée de meilleure joueuse du continent asiatique 2026.

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Par ailleurs, le Sud-Coréen Lee Kang-in, ailier de l'Atlético de Madrid, a été élu meilleur joueur asiatique évoluant hors du continent en 2026.

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L'Australienne Caitlin Foord, joueuse d'Arsenal, a quant à elle été élue meilleure joueuse asiatique évoluant hors du continent en 2026.

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Meilleur jeune joueur d'Asie

Le Japonais Ryunosuke Sato, joueur de Valence, a reçu le trophée de meilleur jeune joueur du continent asiatique 2026.

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De son côté, la Nord-Coréenne Yu Jong-hyang a reçu le trophée de meilleure jeune joueuse du continent asiatique 2026.

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Meilleur joueur de futsal d'Asie

Le trophée de meilleur joueur de futsal du continent asiatique 2026 est revenu au Thaïlandais Muhammad Osamanmusa.

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Meilleur entraîneur d'Asie

Côté entraîneurs, le Japonais Go Kuroda, entraîneur du club japonais du Machida Zelvia, a été élu meilleur entraîneur du continent asiatique 2026.

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Kuroda a mené le club japonais jusqu'à la finale de la Ligue des champions de l'AFC Élite pour la première fois de son histoire, après avoir éliminé les Saoudiens d'Al-Ittihad en quarts de finale, puis les Émiratis de Shabab Al-Ahli en demi-finales, avant de s'incliner 1-0 face aux Saoudiens d'Al-Ahli.

Meilleure entraîneuse d'Asie

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L'Iranienne Marziyeh Jafari, entraîneuse du club iranien de Bam Khatoon, a pour sa part été élue meilleure entraîneuse du continent asiatique 2026.

Distinctions thaïlandaises

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En ouverture de la cérémonie, le cheikh Salman ben Ibrahim Al Khalifa, président de la Confédération asiatique de football, a remis des distinctions honorifiques au ministre thaïlandais du Tourisme et des Sports ainsi qu'à la présidente de la Fédération thaïlandaise de football, pour l'accueil de la cérémonie et leur contribution au développement du football sur le continent.

Distinction australienne

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La Fédération australienne de football a également reçu une distinction honorifique pour avoir accueilli la Coupe d'Asie féminine.

Prix Diamant de l'Asie

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Par ailleurs, la Confédération asiatique a décerné le prix Diamant de l'Asie, considéré comme la plus haute distinction individuelle remise par l'instance, à feu Lim Kia Tong, ancien président de la Fédération singapourienne de football.

Meilleure fédération d'Asie : catégorie Rubis

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Au niveau des fédérations nationales, la Fédération du Bangladesh de football a été élue meilleure fédération du continent asiatique dans la catégorie Rubis.

Meilleure fédération d'Asie : catégorie Or

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La catégorie Or est revenue à la Fédération indienne de football.

Meilleure fédération d'Asie : catégorie Diamant

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De son côté, la Fédération thaïlandaise de football a été élue meilleure fédération du continent asiatique dans la catégorie Diamant.

Meilleure fédération d'Asie : catégorie Platine

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La Fédération japonaise de football a quant à elle été élue meilleure fédération du continent asiatique dans la catégorie Platine.

Meilleure fédération régionale d'Asie

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Enfin, la Fédération de football de l'ASEAN a été élue meilleure fédération régionale du continent asiatique pour la deuxième année consécutive.

Prix de reconnaissance du président de l'AFC pour les talents prometteurs : catégorie Bronze

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Concernant le prix de reconnaissance du président de la Confédération asiatique de football pour les talents prometteurs, la catégorie Bronze est revenue à la Fédération de football du Myanmar.

Prix de reconnaissance du président de l'AFC pour les talents prometteurs : catégorie Argent

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La catégorie Argent de ce même prix a été attribuée à la Fédération du Bangladesh de football.

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Enfin, la Fédération japonaise de football a reçu le prix de reconnaissance du président de la Confédération asiatique de football pour les talents prometteurs dans la catégorie Or.