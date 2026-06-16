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Le gardien du Sénégal estime que son équipe a manqué de rigueur et n’a pas su appliquer son plan de jeu face à la France

France vs Sénégal
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Édouard Mendy
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É.-U.

Mendy après la défaite : « La phase de groupes n'est pas encore terminée »

Le gardien sénégalais Édouard Mendy, qui évolue à Al-Ahli, a déploré le manque de constance de sa sélection après la défaite 3-1 concédée face à la France lors du match d’ouverture du groupe 9 de la Coupe du monde 2026.

Le gardien des Lions de la Teranga estime que la sélection sénégalaise n’a pas réussi à appliquer son plan de jeu durant l’ensemble de la rencontre, malgré une première mi-temps convaincante conclue sur un score nul et vierge.

« Malgré notre nul blanc en première période, nous n’avons pas réussi à appliquer notre plan de jeu ; il nous a manqué de la rigueur », a-t-il analysé en conférence de presse.

« Nous savions que nous devions monter en puissance et être plus précis offensivement. Face à des équipes de ce calibre, il faut être rigoureux devant comme derrière. Ils disposent de réels talents », a-t-il ajouté, selon le site français « Foot Mercato ».

« Le premier match est derrière nous, nous devons en tirer les enseignements, ainsi que de l’adversaire. Nous connaissons nos points forts ; nous aurions pu faire mieux, mais notre prestation a été irrégulière. »

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« Nous aurions dû mieux conserver le ballon, mais nous avons affronté un adversaire redoutable », a-t-il ajouté.

Il conclut : « La phase de groupes n’est pas terminée, comme en 2022 ; nous devons maintenant nous concentrer sur la Norvège. »

Le Sénégal figure dans le groupe 9, en compagnie de la France, de la Norvège et de l’Irak.

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