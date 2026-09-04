Kylian Mbappé a manqué un penalty pour le Real Madrid, à la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période, lors de la défaite face au Real Betis (1-0) au stade de La Cartuja, ce vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de Liga.

Le gardien des locaux, Álvaro Valles, a repoussé la frappe de la star française lors d'une action décisive, qui a permis au club andalou de préserver son avance jusqu'au bout.

Valles a affirmé que son arrêt n'était pas le fruit du hasard, ayant étudié la manière dont l'attaquant français tire ses penaltys.

Le gardien du Betis a assuré, dans des déclarations à la presse après la rencontre : « Je savais qu'il tirait ses penaltys sur les côtés, et j'ai essayé d'attendre le plus longtemps possible. C'est le côté que j'ai choisi. »

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Valles a révélé qu'il avait également tenté de déconcentrer Mbappé avant l'exécution du penalty, en lui disant : « Quelle chance tu as, un penalty à la dernière minute, quelle chance tu as. »

Le gardien espagnol ne s'est pas contenté de célébrer son arrêt : il est entré dans une confrontation directe avec Mbappé, lui criant au visage et le bousculant, dans une scène qui a fait monter la tension lors des derniers instants du match.

Le Betis a inscrit le but de sa victoire face au Real Madrid (1-0) à la 81e minute, par l'intermédiaire de Cucho Hernández, avant que l'arbitre n'annule un but marqué par Carlos Espí pour le Real, pour hors-jeu, à la 87e minute.

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