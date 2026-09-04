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Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Le gardien du Betis : j'ai étudié les tirs de Mbappé et j'ai tenté de le déconcentrer avec ces mots

Bétis Séville vs Real Madrid
Bétis Séville
Real Madrid
LaLiga
Kylian Mbappé
A. Valles
Espagne
France

Valls a provoqué l'attaquant français après le penalty raté

Kylian Mbappé a manqué un penalty pour le Real Madrid, à la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période, lors de la défaite face au Real Betis (1-0) au stade de La Cartuja, ce vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée de Liga.

Le gardien des locaux, Álvaro Valles, a repoussé la frappe de la star française lors d'une action décisive, qui a permis au club andalou de préserver son avance jusqu'au bout.

Valles a affirmé que son arrêt n'était pas le fruit du hasard, ayant étudié la manière dont l'attaquant français tire ses penaltys.

Le gardien du Betis a assuré, dans des déclarations à la presse après la rencontre : « Je savais qu'il tirait ses penaltys sur les côtés, et j'ai essayé d'attendre le plus longtemps possible. C'est le côté que j'ai choisi. »

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Valles a révélé qu'il avait également tenté de déconcentrer Mbappé avant l'exécution du penalty, en lui disant : « Quelle chance tu as, un penalty à la dernière minute, quelle chance tu as. »

Le gardien espagnol ne s'est pas contenté de célébrer son arrêt : il est entré dans une confrontation directe avec Mbappé, lui criant au visage et le bousculant, dans une scène qui a fait monter la tension lors des derniers instants du match.

Le Betis a inscrit le but de sa victoire face au Real Madrid (1-0) à la 81e minute, par l'intermédiaire de Cucho Hernández, avant que l'arbitre n'annule un but marqué par Carlos Espí pour le Real, pour hors-jeu, à la 87e minute.

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