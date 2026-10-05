Le gardien des Émirats arabes unis provoque l'Arabie saoudite avant la finale de la Coupe du Golfe 27 : notre entraîneur connaît le chemin des titres

Khalid Essa, le gardien de but de la sélection des Émirats arabes unis, a affirmé que la confrontation face à l'Arabie saoudite en finale de la Coupe du Golfe « Gulf Cup 27 » n'est pas un simple match, mais un moment décisif pour récolter les fruits de plusieurs années de travail et de défis, insistant sur le fait que ce sont les petits détails qui feront le champion.

La sélection émiratie affrontera son homologue saoudienne demain mardi en soirée, sur la pelouse du stade Al-Inmaa, dans la cité sportive du Roi Abdallah à Djeddah, lors d'un sommet du Golfe très attendu dont le coup d'envoi sera donné à 21 heures, heure de La Mecque.

Khalid Essa a déclaré, lors de la conférence de presse qui a précédé la finale : « Nous avons fait face à de nombreux défis au cours des dernières années, et au football, ce sont parfois les petits détails qui donnent à une équipe l'avantage sur l'autre. »

Le gardien chevronné a ajouté : « Le football repose sur l'apprentissage à partir des erreurs et sur la capacité d'en tirer profit, et nous espérons que la finale de la Gulf Cup 27 sera la récompense du travail que nous avons accompli durant la dernière période. Nous demandons aux supporters de faire preuve de patience envers cette sélection et de continuer à la soutenir, et nous attendons d'eux un appui considérable lors de la finale. »

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Khalid Essa a salué les qualités du Croate Zlatko Dalic, le sélectionneur des Émirats arabes unis, en s'appuyant sur sa précédente expérience réussie avec Al Aïn, précisant : « Dalic est un entraîneur formidable qui sait parfaitement comment tirer le meilleur de chaque joueur, et il perçoit clairement les besoins de l'équipe. »

Il a poursuivi : « Lorsqu'il est arrivé à Al Aïn en 2016, nous traversions une saison difficile, l'équipe n'était pas en bonne posture et ne jouait que pour un seul titre, mais il a su en un seul mois cerner les besoins de l'équipe, et nous avons ensuite réussi à décrocher un premier titre. Il connaît le chemin des victoires. »

Il a souligné : « Dieu merci pour la série de victoires que nous avons signée, et nous espérons qu'elle se prolongera jusqu'au match de la finale. Nous avons obtenu des résultats satisfaisants avec lui, et de nombreux aspects positifs sont apparus au sein de l'équipe. »

Il a conclu en déclarant : « Nous disposons désormais d'une plus grande variété sur le plan offensif, tout en préservant notre cage inviolée, et l'équipe est également devenue plus solidaire. Nous espérons poursuivre notre travail de cette manière et atteindre notre objectif en finale. »