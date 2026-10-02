Abdulqadoos Attiah, gardien de but de la sélection saoudienne, a salué le travail accompli par son entraîneur grec Georgios Donis, avant la rencontre tant attendue face au Qatar dans la Coupe du Golfe Arabique « Golfe 27 ».

La sélection saoudienne affrontera son homologue qatarie demain samedi, au stade Al-Inmaa de Djeddah, en demi-finale de la compétition du Golfe.

Attiah a déclaré, dans des propos accordés au journal saoudien « Al-Riyadiah » : « Nous espérons la victoire et la réussite (face au Qatar), nous affrontons une sélection aguerrie et championne d'Asie, mais nous espérons appliquer les consignes de l'entraîneur et que la réussite soit de notre côté. »

Il a ajouté : « L'ambition de tout joueur est de représenter sa patrie, et je suis prêt à tout moment, qu'ils fassent appel à moi au début du tournoi ou non, mais je dois venir et offrir ce que je dois offrir, que ma venue soit précoce ou tardive. »

Il a poursuivi : « L'entraîneur n'est pas resté longtemps avec nous d'un match à l'autre, c'est pourquoi l'esprit du joueur doit être présent et doit assimiler l'information plus rapidement, et le travail de Donis est clair pour tous lors des trois derniers matchs, et j'espère qu'il sera couronné par la victoire lors du match de demain. »

Il a conclu : « Nous ne nous intéressons pas aux chiffres et aux statistiques, cela concerne les critiques et les médias. Même si nous n'avons pas encaissé de but en phase de groupes, cela ne signifie pas que ce sera forcément le cas lors des tours à élimination directe, mais nous espérons la réussite. »

La sélection saoudienne avait livré des prestations remarquables en phase de groupes, décrochant le carton plein avec 3 victoires contre le Koweït, Oman et l'Irak, sans que ses filets n'encaissent le moindre but jusqu'à présent.