Marc ter Stegen a vécu un samedi soir décevant avec l’Ajax, qui s’est cassé les dents sur l’Excelsior (2-2). Le gardien peut désormais se concentrer pleinement sur son retour avec l’Allemagne, qui affrontera les Pays-Bas dans cinq jours dans « sa » Johan Cruijff ArenA. Ter Stegen est particulièrement heureux de pouvoir retrouver la sélection nationale après plus d’un an.

« Cela signifie beaucoup pour moi », raconte Ter Stegen avec un grand sourire au sujet de son retour. « Oui, énormément. J’ai souffert en chemin. J’essaie toujours de faire de mon mieux, de montrer la meilleure version de moi-même, et je suis heureux de faire mon retour. Pour chaque enfant qui joue au football, c’est un rêve de jouer pour son pays. »

« Encore plus après les deux dernières années, durant lesquelles je n’ai pas toujours pu jouer. La manière dont on me traite en Allemagne signifie aussi énormément pour moi », explique Ter Stegen, reconnaissant notamment envers le sélectionneur Jürgen Klopp.

Contrairement à Ter Stegen, Thilo Kehrer et Julian Brandt n’ont pas été appelés dans la sélection élargie à 44 joueurs de Klopp. C’est surtout l’absence de Brandt qui interpelle. « Jule fait un travail formidable », salue Ter Stegen au sujet de son coéquipier. « Mais ce n’est pas moi qui décide, absolument pas. »

« Je pense que Jürgen Klopp analyse tous les joueurs dans le détail. Nous avons aussi désormais un groupe assez large. Il sait où le trouver. Jule fait du très bon travail. »

« S’il continue comme ça... Bien sûr, Jürgen Klopp doit toujours chercher les meilleurs joueurs. Jule est un facteur X pour nous », conclut Ter Stegen, qui, après l’explication face aux Pays-Bas, se prépare aussi à un match à domicile contre la Grèce à Augsbourg (27 septembre).



