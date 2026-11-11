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Marc-Andre ter Stegen a reconnu avoir ressenti une immense frustration au cours de la décennie passée dans l’ombre de Manuel Neuer en équipe d’Allemagne. Le gardien de l’Ajax, qui a enfin obtenu la place de numéro un sous les ordres du nouveau sélectionneur Jurgen Klopp, est revenu sur le poids psychologique d’avoir toujours été le second choix.

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Une frustration vécue en coulisses

Pendant plus de dix ans, la hiérarchie des gardiens de l’équipe nationale allemande est restée pratiquement inchangée. Malgré l’excellence dont il faisait constamment preuve en club, Ter Stegen s’est retrouvé engagé dans une lutte qu’il ne parvenait jamais tout à fait à remporter face à Neuer. Tant que Neuer a dominé à ce poste, Ter Stegen a souvent été considéré comme son successeur naturel, contraint d’attendre indéfiniment. Il a reconnu que cette situation avait souvent suscité chez lui des moments de colère en privé. Soutenir son rival tout en convoitant sa place a été une lutte intérieure constante au cours de sa carrière internationale.

« M’est-il arrivé de serrer le poing dans ma poche ? De jurer sans que personne ne m’entende ? Certainement ! Il y a aussi eu des moments où je me suis dit que j’aurais peut-être davantage mérité ma chance », a-t-il confié à Sport Bild, cité par Sky Germany.

Sortir de l’ombre

Les blessures à répétition de Neuer ont enfin permis à Ter Stegen de sortir de l’ombre et de s’emparer du très convoité maillot de numéro un de l’Allemagne. Après des années passées à attendre patiemment son heure, le gardien de l’Ajax s’est officiellement vu confier les rênes de la sélection sous la direction de Klopp, marquant un changement de titulaire majeur dans les buts de l’Allemagne.

Pour Ter Stegen, prendre les rênes est un profond soulagement : il bénéficie enfin du soutien sans faille du staff technique de la sélection. « Cela fait énormément de bien de sentir qu’on m’accorde une telle confiance. Cela me montre que, lorsque je suis en forme, j’apporte une valeur ajoutée à l’équipe », a-t-il expliqué.

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La déception de Ter Stegen lors de la Coupe du monde

Le passage à l’ère Klopp marque un tournant important, surtout après la déception vécue par ter Stegen en manquant la Coupe du monde 2026. Alors qu’il pensait enfin pouvoir diriger l’équipe depuis ses buts, son manque de rythme en match l’a privé de cette occasion au dernier moment. Il n’a fait son retour en sélection que pour les débuts de Klopp en septembre, lors d’un match nul 1-1 contre les Pays-Bas. Il s’agissait de sa première apparition internationale depuis la mi-2025.

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Il a reconnu ne pas être physiquement prêt à évoluer au plus haut niveau après ses problèmes de blessures. « Avant le tournoi, j’ai longtemps eu le sentiment que mon heure était enfin venue. J’aurais vraiment tout donné pour être sur le terrain. Au bout du compte, on ne peut pas prendre ce risque, en partie pour des raisons de santé, mais aussi par respect pour ses coéquipiers », a expliqué ter Stegen.

Un immense respect entre les deux rivaux allemands

Malgré les années passées à se disputer âprement le très convoité maillot de numéro un de l’Allemagne, Ter Stegen a mis de côté leur rivalité de longue date pour couvrir son compatriote d’éloges. Le gardien de Barcelone a salué sans hésiter la figure emblématique du Bayern, reconnaissant l’immense héritage et l’autorité incontestable que Neuer a établis au cours de ses années légendaires dans les buts de la sélection.

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« Il est probablement l’un des meilleurs gardiens de tous les temps. Il jouissait aussi d’un grand statut en équipe nationale, et à juste titre. Néanmoins, je pense qu’un certain niveau de concurrence pousse le gardien qui joue à progresser. C’est ce qui s’est passé entre nous », a déclaré Ter Stegen.