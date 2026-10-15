Nikita Haikin, le gardien de but du club norvégien de Bodø/Glimt, a critiqué le comportement des joueurs du rival local, Viking, lors de leur match face au Bayern Munich en Ligue des champions (3-3), tout en saluant le point du match nul qu'ils ont obtenu.

Haikin a déclaré au site norvégien "Nettavisen" : "Premièrement, prendre un point est impressionnant. Ils ont joué contre la meilleure équipe du monde, à mon avis".

Il a cependant ajouté : "Mais je pense qu'il faut se rappeler que nous sommes avant tout des sportifs, non ? Beaucoup de jeunes nous regardent, et il y a eu de nombreux moments (lors du match entre le Bayern et Viking) qui sont inacceptables à mes yeux. Nous devons nous respecter mutuellement, nous devons montrer du respect. Je ne suis pas d'accord avec cela".

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Interrogé pour savoir s'il ferait la même chose afin d'obtenir un bon résultat face au Bayern, Haikin a répondu : "Non. Pour moi, c'est inacceptable. Oui, le match s'est terminé sur le score de (3-3), un point, félicitations à eux (Bodø/Glimt). Mais c'était un seul point, pas une victoire. Il faut s'en souvenir aussi".

La rencontre entre le Bayern et Viking avait été marquée par l'expulsion de la star bavaroise, Michael Olise, après qu'il a lancé le ballon au visage de Zlatko Tripić, le capitaine de l'équipe norvégienne, tandis que les joueurs du Bayern Munich se sont plaints d'avoir subi ce qu'ils ont considéré comme des comportements antisportifs et des provocations de la part de l'adversaire.

Quant à Bodø/Glimt, le club s'est imposé face à une autre équipe allemande, le Borussia Dortmund (1-0), hier mercredi, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions.



