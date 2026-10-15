Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Le gardien de Bodø/Glimt : « Le Bayern est la meilleure équipe du monde et les agissements de Viking sont inacceptables »

Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich
RB Leipzig
Bundesliga
Augsbourg vs Bayern Munich
Augsbourg
Viking vs Bayern Munich
Viking
Ligue des Champions
Bayern Munich vs Arsenal
Arsenal
Bodoe/Glimt vs Borussia Dortmund
Bodoe/Glimt
Borussia Dortmund
N. Haikin
M. Olise
Allemagne
Norvège
Angleterre
France

Le match entre Viking et Bayern a été entaché de tensions et d'accusations

Nikita Haikin, le gardien de but du club norvégien de Bodø/Glimt, a critiqué le comportement des joueurs du rival local, Viking, lors de leur match face au Bayern Munich en Ligue des champions (3-3), tout en saluant le point du match nul qu'ils ont obtenu.

Haikin a déclaré au site norvégien "Nettavisen" : "Premièrement, prendre un point est impressionnant. Ils ont joué contre la meilleure équipe du monde, à mon avis".

Il a cependant ajouté : "Mais je pense qu'il faut se rappeler que nous sommes avant tout des sportifs, non ? Beaucoup de jeunes nous regardent, et il y a eu de nombreux moments (lors du match entre le Bayern et Viking) qui sont inacceptables à mes yeux. Nous devons nous respecter mutuellement, nous devons montrer du respect. Je ne suis pas d'accord avec cela".

À lire aussi

Haaland écrase Messi dans une course historique en Ligue des champions

Malgré l'avantage du Real Madrid : Barcelone n'a pas quitté la course pour le joyau de United

Interrogé pour savoir s'il ferait la même chose afin d'obtenir un bon résultat face au Bayern, Haikin a répondu : "Non. Pour moi, c'est inacceptable. Oui, le match s'est terminé sur le score de (3-3), un point, félicitations à eux (Bodø/Glimt). Mais c'était un seul point, pas une victoire. Il faut s'en souvenir aussi".

La rencontre entre le Bayern et Viking avait été marquée par l'expulsion de la star bavaroise, Michael Olise, après qu'il a lancé le ballon au visage de Zlatko Tripić, le capitaine de l'équipe norvégienne, tandis que les joueurs du Bayern Munich se sont plaints d'avoir subi ce qu'ils ont considéré comme des comportements antisportifs et des provocations de la part de l'adversaire.

Quant à Bodø/Glimt, le club s'est imposé face à une autre équipe allemande, le Borussia Dortmund (1-0), hier mercredi, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions.


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google