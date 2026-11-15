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La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a infligé une suspension de 12 matches à Jesus Owono, gardien d’Andorra, à la suite d’un grave incident survenu sur le terrain qui a entraîné la mort d’un autre footballeur professionnel. Cette sanction disciplinaire intervient dix jours après le décès tragique de Jesus de Miguel, attaquant de Tenerife.

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La collision mortelle à Tenerife

L’incident s’est produit vers la fin du match contre Tenerife, le 2 novembre, lorsqu’Owono est sorti loin de sa surface de réparation. En disputant un ballon aérien au milieu de terrain, le gardien a heurté l’attaquant de 30 ans à la poitrine, ce qui lui a valu un carton rouge immédiat.

Jesus de Miguel a subi un arrêt cardiaque à la suite du choc et est tragiquement décédé le lendemain. Dix jours après sa mort, la commission de discipline de la RFEF a infligé vendredi à Owono la sanction maximale de 12 matches de suspension, estimant qu’il avait fait usage d’une « force excessive ».

La commission de discipline justifie la sanction maximale

Pour expliquer sa décision de prononcer la sanction la plus lourde possible, la commission de discipline s’est directement appuyée sur le rapport de l’arbitre concernant l’intervention et ses conséquences dévastatrices.

Un communiqué indique : « L’appréciation du comportement examiné dans le cadre de cette procédure doit se fonder sur les faits expressément consignés dans le rapport de l’arbitre, qui précise que le joueur a été expulsé pour “avoir violemment frappé un adversaire à la poitrine avec sa jambe, en faisant usage d’une force excessive, alors que le ballon était en jeu”.

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« L’issue tragique de l’incident, qui a entraîné la mort de Jesus de Miguel, est de notoriété publique. Compte tenu de la nature du comportement décrit et des circonstances qui l’entourent… la sanction maximale, soit 12 matches de suspension, est justifiée. »

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Un lourd impact émotionnel et une enquête judiciaire

Le drame a profondément affecté Owono, qui avait auparavant publié un communiqué par l’intermédiaire de son club pour présenter ses condoléances à la famille de Jesus de Miguel. S’exprimant jeudi, l’entraîneur d’Andorra, Carles Manso, a souligné que le club ne précipiterait pas le retour du gardien sur le terrain.

« Il est profondément affecté par la situation, a déclaré Manso. Nous lui laisserons toute la liberté de décider s’il souhaite revenir, et à quel moment. »

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Au-delà des sanctions sportives, l’incident fait également l’objet d’une attention judiciaire en Espagne. La police a ouvert une enquête pour un éventuel homicide involontaire, la loi espagnole imposant des investigations judiciaires pour tous les décès de cause non naturelle, y compris les accidents.

Une date de retour incertaine pour Owono

Si le parquet a indiqué que l’ouverture de poursuites pénales formelles contre Owono était peu probable, l’enquête judiciaire reste une étape de la procédure légale habituelle après ce décès.

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Sur le terrain, sa suspension privera Owono des 12 prochains matches. La date de son retour à la compétition reste toutefois totalement indéterminée, Andorra lui laissant toute liberté de décider quand il se sentira prêt à rejouer.