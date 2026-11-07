Le gardien d’Andorre Jesus Owono envisage de prendre sa retraite après la mort tragique de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel

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Le gardien d’Andorre Jesus Owono envisagerait de mettre définitivement fin à sa carrière de footballeur professionnel après la mort tragique de l’attaquant du FC Tenerife Jesus de Miguel. Les deux joueurs ont été impliqués dans un violent choc sur le terrain, qui a finalement entraîné la mort de l’attaquant des suites d’un traumatisme thoracique accidentel.

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Une collision mortelle sur le terrain

L’incident s’est produit le lundi 2 novembre, lors d’un match entre Andorra FC et Tenerife. Owono tentait de dégager le ballon lorsqu’il est entré involontairement en collision avec Jesus de Miguel. Le gardien a reçu un carton rouge et l’attaquant de 30 ans est resté à terre.

Le personnel médical a pris en charge Jesus de Miguel sur le terrain avant de le transférer dans un hôpital local. Tragiquement, il a succombé à un traumatisme thoracique accidentel le lendemain matin.

Ce dénouement tragique a profondément traumatisé Owono. Son club lui apporte actuellement un soutien psychologique, tandis que le média espagnol Mundo Deportivo rapporte que le gardien envisage désormais sérieusement d’arrêter définitivement le football.

« Il ne sait pas comment faire face à tout cela »

Au lendemain du drame, Owono a exprimé sa profonde tristesse sur les réseaux sociaux. « Ce sont les jours les plus difficiles de ma vie. J’ai du mal à trouver les mots et j’ai beaucoup de peine à réaliser ce qui s’est passé », a-t-il écrit.

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Le gardien a poursuivi : « Je ressens une immense douleur après la perte de Jesus. Je pense à lui, à sa famille et à toutes les personnes qui l’aimaient. Je sais qu’il y aura beaucoup de questions auxquelles répondre. J’affronterai ce qui viendra avec le plus grand respect. Mais pour l’instant, honnêtement, je ne peux penser à rien d’autre qu’à Jesus et à la douleur que nous ressentons. Repose en paix, Jesus. »

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Ana Maye, coordinatrice générale de l’équipe nationale de Guinée équatoriale et amie proche d’Owono, a évoqué le lourd impact psychologique de l’incident sur le joueur. Elle a déclaré à Mundo Deportivo : « Quoi qu’on lui dise, il est profondément attristé. »

« Il est très affecté, surtout pour le fils de Jesus Miguel, âgé d’un an et demi, et pour sa veuve. Il ne sait pas comment faire face à tout cela. »

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Le monde du football uni dans le deuil

Le monde du football s’est rassemblé jeudi pour lui rendre un dernier hommage. Les obsèques de Jesus de Miguel ont eu lieu dans sa ville natale de Navahermosa, en présence de centaines de personnes venues lui rendre hommage, dont sa famille et de hauts responsables du football espagnol.

S’exprimant au nom de la famille endeuillée, l’agent de Jesus de Miguel, Manuel Hernandez, a publié un message émouvant. « Merci de l’avoir aimé, de vous souvenir de lui et d’être à nos côtés, a-t-il déclaré. Nous ne trouvons pas assez de mots pour vous remercier de chaque message, de chaque appel et de chaque geste d’affection que nous recevons. »

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« Ressentir autant d’affection pour Jesus et voir l’empreinte qu’il a laissée sur tant de personnes, c’est quelque chose que nous garderons toujours en nous. Jesus laisse un vide impossible à combler, mais aussi de précieux souvenirs à tous ceux d’entre nous qui ont eu la chance de partager leur vie avec lui. »

Le temps de se reconstruire et de réfléchir

Tenerife et Andorra doivent désormais relever la difficile tâche de retrouver la compétition tout en traversant un immense deuil collectif. Les deux clubs organiseront probablement des hommages lors de leurs prochains matches pour honorer la mémoire de Jesus de Miguel et faire en sorte que l’attaquant soit commémoré comme il se doit à tous les niveaux du football espagnol.

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Pour Owono, le football doit inévitablement passer au second plan. Sa priorité immédiate sera de surmonter ce grave traumatisme psychologique avec l’aide de professionnels. Une décision définitive concernant sa carrière de joueur ne sera prise qu’après qu’il aura disposé du temps et de l’espace nécessaires pour se reconstruire.