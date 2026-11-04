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Le gardien d’Andorre Jesus Owono est totalement dévasté par la mort tragique de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel, selon certaines informations. L’avant-centre de 30 ans est décédé mardi matin des suites de graves blessures subies lors d’une terrible collision entre les deux joueurs dans le temps additionnel d’un match de deuxième division espagnole.

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Collision tragique en deuxième division espagnole

Lors du match de Segunda Division de lundi, Owono est sorti de sa surface de réparation dans le temps additionnel et a violemment percuté De Miguel. Le gardien de 25 ans a reçu un carton rouge pour cette intervention, tandis que l’attaquant de Tenerife est resté immobile. Les équipes médicales ont pris en charge l’attaquant pour d’importantes blessures à la tête et à la poitrine avant de le transférer en urgence en soins intensifs.

Bien qu’il ait été réanimé après un arrêt cardiaque sur le terrain, l’état de De Miguel s’est aggravé pendant la nuit. Il est décédé mardi matin. La rencontre a finalement été arrêtée alors que le score était de 2-2.

Les clubs lui rendent de vibrants hommages

Tenerife a confirmé la terrible nouvelle mardi, exprimant sa profonde douleur après la disparition de son attaquant de 30 ans. Le club a demandé que l’intimité des proches du joueur soit respectée et a remercié la communauté du football pour son soutien.

« Accablés de douleur, la gorge nouée et incapables de croire que cela soit vrai, nous annonçons, au nom du CD Tenerife, le décès tragique... de Jesus de Miguel Alameda », indique le communiqué officiel du club. « Il n’y a pas de mots pour réconforter ; absolument rien ne peut apaiser cette immense tristesse. »

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Andorra a rapidement exprimé la même émotion dans un message de deuil : « Le cœur brisé et dévastés, nous souhaitons adresser nos plus sincères condoléances à la famille de Jesus de Miguel, à tous ses coéquipiers, à ses amis et au CD Tenerife. »

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Owono subit une vague d’attaques en ligne

Selon le média espagnol AS, Owono a été traumatisé par l’incident et a pleuré et prié dans le vestiaire. Une source anonyme proche de l’international équatoguinéen a pris sa défense : « C’est une personne attentionnée et très gentille. Il n’a aucune méchanceté. »

Andorra a souligné que son intervention n’avait rien d’intentionnellement malveillant. Owono a néanmoins été la cible d’un torrent d’insultes en ligne, ce qui l’a poussé à supprimer son profil Instagram. Il avait initialement prévu de contacter en privé la famille de De Miguel pour lui apporter son soutien, mais le décès de l’attaquant a complètement bouleversé ce projet.

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Incertitude autour des matches du week-end

La tragédie a naturellement relégué les questions sportives au second plan pour les deux clubs. Owono, qui a rejoint définitivement Andorra cet été après y avoir été prêté par Alaves, risque une suspension à la suite de son carton rouge, indépendamment de sa capacité psychologique à reprendre la compétition.

Andorra doit recevoir Mallorca dimanche en championnat, mais on ignore encore si l’équipe sera prête à jouer. Le choc émotionnel subi par Owono, ses coéquipiers et l’équipe de Tenerife, dévastée, déterminera sans aucun doute la manière dont les instances du football espagnol géreront le calendrier à venir.