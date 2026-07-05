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Argentina v Cabo Verde: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Le gardien cap-verdien lâche une bombe : voici ce qui s'est passé avec Messi après le match

L. Messi
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É.-U.

Des déclarations fracassantes de Fozinia

Fozinha, le gardien de but du Cap-Vert, a clarifié la séquence virale le montrant avec l’Argentin Lionel Messi lors du match des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Des internautes ont relayé une vidéo montrant Messi s’éloigner du gardien cap-verdien alors qu’il l’étreignait, déclenchant une vague de critiques à l’encontre de la star argentine. Certains ont même attribué à Fozinha des propos inventés de toutes pièces à l’encontre du joueur huit fois Ballon d’Or.

Lire aussi… Un journaliste saoudien : « Le défenseur égyptien va mettre Messi dans sa poche ! »

Le portier a clarifié la situation auprès de la presse : « Je me suis approché de lui, et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il s’est tourné vers moi, m’a immédiatement pris dans ses bras et m’a dit : “Bravo, tu es un excellent gardien, ton peuple doit être très fier de toi.” »

Il a ajouté : « Entendre de telles paroles de la bouche d’un joueur comme Leo a une valeur inestimable, car il figure parmi les plus grands footballeurs de l’histoire. »

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Il conclut : « Je l’ai remercié en lui disant : “Merci Leo, tu es le meilleur”. Puis je lui ai demandé son maillot. Il a souri et m’a répondu : “Bien sûr, je te le donnerai dans le couloir des vestiaires”. Des moments comme celui-ci resteront gravés dans ma mémoire toute ma vie. »

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