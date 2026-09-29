Le club d'Al-Nassr a présenté une offre mirobolante à son gardien saoudien Nawaf Al-Aqidi, afin de prolonger son contrat pour une période supplémentaire, alors que son contrat actuel approche de son terme.

Le contrat d'Al-Aqidi avec Al-Nassr expire à la fin de la saison en cours, ce qui lui permet de signer avec n'importe quelle équipe lors du prochain mercato hivernal et de rejoindre ses rangs gratuitement l'été suivant.

Le journaliste saoudien Saoud Al-Sarami a déclaré, dans des propos à la radio « Al-Arabiya FM » : « Ce que je sais, c'est que le club d'Al-Nassr a entamé ses discussions avec Nawaf Al-Aqidi afin de renouveler son contrat pour les 3 prochaines années. »

Il a ajouté : « J'espère que Mishaal Al-Safaï, l'agent d'Al-Aqidi, coopérera avec la direction d'Al-Nassr, car le club et son public veulent garder le gardien et ne souhaitent pas son départ. »

Il a poursuivi : « J'espère que les exigences seront logiques et réalistes, d'autant plus que l'offre actuelle d'Al-Nassr est considérée comme le meilleur contrat pour un gardien de but saoudien, arabe et du Golfe. »

Al-Aqidi souffre actuellement d'une grave blessure contractée lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du Golfe Arabique « Gulf Cup 27 », et plus précisément lors de la victoire 1-0 contre le Koweït, lors de la première journée de la phase de groupes.

À propos de cette blessure, Al-Sarami a déclaré : « Al-Aqidi sera absent de 5 à 10 semaines, et d'un moment à l'autre il se rendra en Europe pour poursuivre son traitement, sans que le pays ait encore été déterminé, entre l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne et la France. »

Il convient de rappeler qu'Al-Aqidi était le gardien titulaire de l'équipe d'Al-Nassr durant la première moitié de la saison dernière, avant de perdre sa place au profit du Brésilien Bento en raison de certaines erreurs qu'il a commises.