Le derby entre Huesca et le Real Saragosse, en deuxième division espagnole, a complètement dégénéré. Le gardien de Saragosse, Esteban Andrada, a reçu un carton rouge dans les dernières secondes du temps additionnel, s'est précipité sur un adversaire et l'a frappé en plein visage. Les médias espagnols estiment que la suspension pourrait aller jusqu'à dix matchs.

Ce derby aragonais, plus tendu que jamais en raison du classement, opposait deux formations sous la zone de relégation, pour qui une victoire aurait représenté un bol d’air.

Huesca avait pris l’avantage en milieu de seconde période grâce à un penalty transformé par Óscar Sielva, et le score n’avait pas évolué dans les dernières secondes du temps additionnel. Entre-temps, Andrada s’était déjà chauffé avec le joueur de Huesca Jorge Pulido.

Après une provocation de Pulido lors d’un accrochage, le gardien a poussé son adversaire au sol, puis a reçu un deuxième carton jaune.

Pulido s’était alors relevé, et, selon la presse espagnole, il aurait lancé une remarque au gardien, déclenchant sa réaction immédiate.

Le gardien s’est rué vers Pulido et l’a giflé au visage. Une bagarre a alors éclaté.

L’un des deux cartons rouges a sanctionné Dani Tasende (Zaragoza), coupable d’un coup de pied dans le dos d’un adversaire, tandis que Dani Jiménez (Huesca) était exclu pour avoir frappé Andrada à la tête.

MARCA parle d’un « moment regrettable pour le football espagnol » et d’une « page noire dans l’histoire des derbies aragonais ».

Huesca s'est imposé 1-0 et se trouve désormais à deux points du maintien. Saragosse, avec un point de moins, reste dans le sillage de son rival. Les deux équipes disputeront encore cinq matchs. Retrouvez ici un résumé du match sur YouTube.